Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Asiaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) toimeksiannosta pohtinut työryhmä jätti maaliskuussa esityksensä siitä, kuinka laadullinen työllistyminen voitaisiin sisällyttää korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Työryhmä esitti korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakyselyn hyödyntämistä korkeakoulujen rahoituksen laskennassa.



Laadullisella työllistymisellä tarkoitetaan, että valmistuneet työl­listyvät koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin eivätkä jää tilapäistöihin.



Työryhmän esitys liittyy uuteen korkeakoulujen rahoitusmalliin. Se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. Mallilla halutaan varmistaa, että Suomessa annettava koulutus vastaa yhteiskunnan tarpeita.



Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan koulutustasoa vastaava työllistyminen kertoo, että koulutus on laadukasta. Laadullisen työllis­tymisen mittaamisella halutaan palkita yliopistoja ja ammattikorkea­kouluja työelämän tarpeet huo­mioon ottavista ja opiskelijoiden työllistymistä edistävistä toimista.



Laadullinen työllistyminen on uudessakin rahoitusmallissa kriteeri muiden joukossa. Kysymys on kuitenkin merkittävästä summasta. Työllisyyden perusteella korkeakouluille jaetaan noin 36 miljoonaa euroa vuodessa. Jaettava summa on kaksi prosenttia 1,8 miljardin euron vuosittaisesta kokonaisrahoituksesta. Siinä otetaan huomioon muun muassa työllistyminen koulutus­tasoa vastaaviin tehtäviin, työllis­tyneiden osuus valmistuneista ja työsuhteiden koko- tai osa-aikaisuus.



Uusi rahoitusmalli vaikuttaa myös siihen, mitä opintoja korkeakoulut tarjoavat tulevaisuudessa. Riskinä on, että malli kaventaa suomalaista osaamispääomaa ja muuttaa sitä aiempaa yksipuolisemmaksi.



Ihmisellä voi olla hyviä perusteita työskennellä koulutustaan vastaamattomassa tehtävässä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi yleinen työllisyystilanne, palkkaus, oma kiinnostus tai perhetilanne.



Koulutustaan ihminen saattaa hyödyntää työn sijaan esimerkiksi harrastuksessaan tai vapaaehtoistyössä.



Muu kuin koulutusta vastaava työ ei siis välttämättä tarkoita, että ­ihminen pitää kynttiläänsä vakan ­alla tai että koulutukseen tehdyt ­investoinnit valuvat hukkaan. Oman koulutusalansa ulkopuolelle työllistyminen voi kertoa myös siitä, että ihminen on monipuolisesti lahjakas ja kykenee omaksumaan uutta.



Tavallista on myös, että työn­tekijän koulutus vastaa vain osittain hänen työtehtäviensä vaatimuksia. Vanha viisauskin toteaa, että työ ­tekijäänsä opettaa.



Myöskään työtyytyväisyys tai kokemus työn mielekkyydestä ei välttämättä riipu siitä, työllistyykö ihminen koulutustaan vastaavaan tehtävään. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat monet muutkin tekijät.



Näyttääkin siltä, että työllistyminen koulutusta huonosti vastaavaan tehtävään on ongelma pikemmin yhteiskunnalle kuin yksilölle. Toki monet haluavat tehdä koulutusalaansa liittyviä töitä.



Yliopistokoulutus on yhteis­kunnalta iso investointi. Siksi ajatellaan, ettei yhteiskunnan kannata panostaa sellaiseen koulutukseen, josta valmistuneiden on vaikea ­työllistyä. Myös näillä aloilla pitää kuitenkin olla koulutuspaikkoja, jos alat ovat muista syistä tärkeitä.



Yliopistot voivat vaikuttaa vähemmän työmarkkinoihin kuin koulutuspaikkojensa määrään. Jos kaikki yliopistot keskittyisivät vain työmarkkinoilla parhaiten vetäviin aloihin, syntyisi työvoiman yli­tarjontaa yhtäällä ja työvoimapulaa toisaalla. Vähemmän työllistäviä opiskelu- ja tieteenaloja uhkaisi ­nopea lopettaminen.



Juha Sipilän (kesk) hallitus ohjaa laadullisen työllistymisen kritee­reillä korkeakouluja tuottamaan aiempaa enemmän työ- ja elin­keinoelämää palvelevaa osaamista. Yliopistoihin kohdistuu suuria työllisyyspoliittisia odotuksia.



Pitää kuitenkin ymmärtää, että tieteellisellä tutkimuksella ja ylimmällä opetuksella on ensisijaisem­pikin tehtävä kuin elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen: uuden tiedon tuottaminen ja sivistyksen ­lisääminen.



Jos tämä tavoite unohtuu, yli­opisto lakkaa olemasta yliopisto ja siitä tulee tuotekehitys- ja henkilöstökoulutusyksikkö.



Tommi Lehtonen



Kirjoittaja on soveltavan filosofian professori Vaasan yliopistossa.