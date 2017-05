Pääkirjoitus

Puolueilla oli ymmärrettävä tavoite, kun ne ryhtyivät siirtämään vaalien vakiintuneita ajankohtia. Eduskuntavaalit järjestetään nykyään maaliskuun sijaan huhtikuun alkupäivinä. Kuntavaalit puolestaan käydään lokakuun sijaan samoin huhtikuussa.



Näin päästään rytmiin, jossa vaalit sijoittuvat kalenteriin tasaisesti. Eduskuntavaalien jälkeen on välivuosi, ja sen jälkeen järjestetään kuntavaalit ja jatkossa samaan aikaan myös maakuntavaalit, minkä jälkeen on jälleen välivuosi.



Presidentinvaalit ja eurovaalit tosin poikkeavat tästä aikataulusta, koska niissä vaalikausi ei ole neljä vuotta.



Kampanjaväsymyksen välttämisen lisäksi tarkoituksena oli siirtää kampanjointi hieman miellyttävämpään ajankohtaan eli alkukevääseen.



Joskus tavoite kauniista säästä ehkä toteutuu, mutta ainakin tänä vuonna kuntavaaliehdokkaat saivat kokeilla sitkeyttään useana takatalven päivänä.



Ajankohdan muutoksella on kuitenkin vaikutusta myös vappuun. Vappu on perinteisesti ollut poliittisten puheiden sesonkia. Vaikka marssit ovat olleet vasemmiston tavaramerkki, puolueet laidasta laitaan ovat järjestäneet ulkoilmatilaisuuksia, joissa poliitikot ovat esittäneet vaatimuksiaan ja piikitelleet kilpailijoita.



Nyt joka toinen vuosi – ellei eduskuntaa hajoteta ennenaikaisesti – vappuna ollaan tilanteessa, jossa vaalit on käyty edellisen kuun aikana. Puheista tulee silloin helposti enemmän tapahtuneen selittämistä kuin uusien tavoitteiden esittämistä, koska äänestäjät ovat juuri jakaneet uudet valtakirjat.



Se näkyi tänä vuonna esimerkiksi suurimman oppositiopuolueen eli Sdp:n edustajien puheissa. Hallitus sai luonnollisesti kovaa arvostelua kansan jakamisesta kahtia ja tasa-arvon unohtamisesta.



Puolueen entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma myönsi kuitenkin vaalituloksen pettymykseksi Sdp:lle. Hänen mukaansa nyt tarvitaan ”aitoa ja rehellistä” itsetutkiskelua. Heinäuoma halusi, että kompassia ravistetaan ja ruorisuuntaa tarkistetaan, mitä se ikinä tarkoittaakaan.



Vaalitulos hillitsi myös muiden puolueiden puhujia. Hallituspuolueista keskusta ja perussuomalaiset menestyivät kehnosti kuntavaaleissa, eikä kokoomuksessakaan ollut halua paukutella henkseleitä, koska Helsingin ulkopuolella tuli monessa suuressa kaupungissa tappioita.



Pienemmissä puolueissa tilanne on puheidenkin perusteella vapautuneempi. Vihreät odottaa voittoa tulevista eduskuntavaaleista. Vasemmistoliitto on onnistunut katkaisemaan pitkän tappioputkensa ja kokee olevansa vasemmistossa nyt parhaiten nuorisoa puhutteleva puolue.



Porvarilliset oppositiopuolueet Rkp ja kristillisdemokraatit puolestaan seuraavat hallitusta miettien koko ajan, tuleeko niille kutsu neuvotteluihin, jos nykyinen hallituspohja kompuroi. Puolueet eivät muutenkaan ole profiloituneet tiukkojen vappupuheiden pitäjinä.



Vapun ay-taustaisilla puhujilla samanlaisia rajoitteita ei ole. Työmarkkinoilla on aina edessä uusia neuvotteluja. Sopimuskaudet eivät ohjaa puheita samalla tavalla kuin vaalikaudet.



Tämä vuosi käy hyvästä esimerkistä. Poliitikkojen puheet voi lukea sitä taustaa vasten, mikä oli heidän puolueidensa tulos kuntavaaleissa, mutta palkansaajajohtajien sanoja mitataan ensi syksyn neuvottelukierros mielessä.



Puheista näki, että halua tiukkaan vääntöön työantajapuolen kanssa palkankorotuksista löytyy ainakin ay-kentän radikaalimmalta laidalta.



Uuden Teollisuusliiton kakkospaikalle pyrkivä vasemmistoliittolainen Metalliliiton liittosihteeri Turja Lehtonen sanoi ykskantaan, että nyt on palkankorotusten vuoro.



Palvelualojen ammattiliiton Pamin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi puolestaan puhui orjatyön paluusta, kun hän kuvasi käsityksiään poliittisen oikeiston tavoitteista.



Uutta rooliaan etsivän SAK:n tuore puheenjohtaja Jarkko Eloranta puolestaan ehdotti uutta, nykyistä talousneuvostoa vahvempaa työmarkkinoiden pyöreää pöytää hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välille. Keskusjärjestölle kolmikantaneuvottelut olisivat luonteva tapa toimia.



Ensi syksy kuitenkin näyttää, mikä on hallitseva mielentila työmarkkinoilla. Politiikassa on viime vuosina totuttu vahvaan protestihenkeen sekä kotimaassa että ulkomailla.



Liittokohtaisista palkkaneuvotteluista voi hyvinkin tulla otollinen tilanne ay-liikkeen protestihengen osoittamiselle. Niissä neuvotteluissa ei tarvitse miettiä, mikä tulosten vaikutus seuraaviin vaaleihin tai hallituspohjaan olisi.