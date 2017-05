Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tänään keskiviikkona vietetään kansainvälistä lehdistönvapauden päivää. Sellaiselle on ollut ajankohta vuodesta 1993, jolloin YK:n yleiskokous teki asiaa koskevan päätöksen opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestönsä Unescon aloitteesta.



Aika harvassa maailmanjärjestön jäsenmaassa päivän juhlimiseen on kuitenkaan aihetta. Pohjoismaista ja Euroopasta maailmaa katsova saattaa unohtaa, että useimmissa maailman maissa vapaa sana ei ole oletusarvo. Se on vähemmistön oikeus.



Suuri osa Aasiaa ja Afrikkaa on lehdistövapauden näkökulmasta mustaa aluetta. Myös Latinalaisella Amerikalla on vielä paljon tekemistä.



Euroopassa ja sen lähialueilla tilanne on huolestuttava esimerkiksi Venäjällä ja Turkissa. Vielä 1990-luvulla moni toivoi näiden maiden kehittyvän kohti eurooppalaisia perus­oikeus- ja vapauskäsityksiä. Toisin kävi. Vallanpitäjä alkoi tiukentaa otettaan.



Suomi kuuluu tässäkin lajissa luokkansa parhaisiin. Meillä lehdistönvapauden juuret ovat Ruotsin vallan ajassa. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on ollut usein kärkisijoilla. Äskettäin julkaistussa Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausvertailussa Suomi putosi kärjestä mutta oli Norjan ja Ruotsin jälkeen pronssitilalla.



Muutenkin listan kärki koostuu pienistä valtioista. Viidentoista kärkimaan joukossa väkiluvultaan suurimmat maat ovat Hollanti ja Belgia. Ensimmäinen eurooppalaisittain suuri maa on Saksa, sijalla kuusitoista.



L ehdistönvapaus on yksi osa Suomenkin perustuslaissa taattua oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Lehdistönvapaudessa vastuut ja oikeudet on lailla määritelty yleistä sananvapautta tarkemmin. Lain asettamien rajojen sisälle journalistit ovat lisäksi asettaneet itselleen vielä tiukemmat eettiset ohjeet, joiden toteutumista ala seuraa Julkisen sanan neuvoston kautta.



Lehdistönvapauden toteutumisen seuranta on tärkeää, koska lehdistönvapaus on usein ensimmäisiä asioita, joihin valtaa itselleen keskittävä haluaa tarttua. Vallanpitäjien toimien kriittinen arviointi, epäkohtien tuominen esiin ja kanavan antaminen mielipiteiden kirjolle ovat silloin karsintalistalla.



Usein otteen kiristämistä perustellaan sillä, että lehdistö ei muuten ole vastuussa tekemisistään. Se ei tosin pidä paikkaansa edes Suomen kaltaisissa vapautta kunnioittavissa maissa. ­Ennakkosensuuria ei ole, mutta kaikki sananvapauden käyttäjät ovat oikeudellisessa vastuussa sanomisistaan. Lehdistöä sitovat lakien lisäksi myös niitä tiukemmat eettiset ohjeet. Kaikkein ankarin katse on suurella yleisöllä.



O sa lehdistöön kohdistuvasta kritiikistä heijastaa kaiken viestinnän rajua murrosta. Tekniikka ei enää rajoita viestien välittämistä. Tehokkaat välineet ovat kaikkien ulottuvilla. Sosiaalinen media levittää tietoa ja mielipiteitä nopeasti, voimakkaasti ja usein myös arvaamattomasti. Tunnekuohujen laineet ovat korkeita, eikä oikean tiedon erottaminen väärästä ole helppoa.



Suomen kaltaisessa maassa kyse on uusien kansalaistaitojen opettelusta. Mediakriittisyyden tarve ei koske enää perinteisiä uutisvälineitä vaan kaikkea viestintää. Ammattimaisten journalistien puolestaan pitää pystyä vakuuttamaan yleisönsä yhä paremmin toiminnan eettisestä pohjasta.



Myös sosiaalinen media estää vallan keskittymistä. Siitä on hyvä osoitus, että heikon lehdistönvapauden maissa myös sosiaalista mediaa halutaan kahlita.