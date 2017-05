Pääkirjoitus

Varsinaiset neuvottelut Britannian EU-eron ehdoista pääsevät alkamaan vasta sen jälkeen, kun Britan­niassa on järjestetty ennenaikaiset vaalit 8. kesäkuuta. Neuvottelujen tunnelmaa on kuitenkin ehditty huonontaa jo etukäteen.



EU-jäsenyyden vastustajien voitto viime kesäkuun kansanäänestyksessä on nostattanut Britanniassa nationalismin aallon. Osa maan lehdistöstä ruokkii sitä samalla tarmolla, jolla EU-vastaisuutta lietsottiin ennen äänestystä.



Saarivaltiosta kantautuva uho herättää mantereen puolella vihaisia vastareak­tioita. Ne vuorostaan ruokkivat britti­näkemystä, jonka mukaan muu Eurooppa haluaa kostaa brittien eropäätöksen.



Tällaisiin tunnelmiin ei olisi varaa neuvotteluissa, joista ennustetaan parhaas­sakin tapauksessa vaikeita. Lukuisten ­arvioiden mukaan neuvottelutulokseen pääseminen EU:n perussopimuksen mukaisesti kahdessa vuodessa eroilmoituksen jälkeen on hyvin vaativa tavoite.



Frankfurter Allgemeine Zeitungille ja muille tiedotusvälineille vuodettujen tietojen mukaan kiistat kärjistyivät illalli­sella, jonka pääministeri Theresa May tarjosi EU:n komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille viime keskiviikkona. Tietojen mukaan Juncker torjui Mayn toivomuksen ”hyvästä brexitistä” mahdottomuutena ja arveli jälkikäteen, että May on ”toisessa galaksissa”.



Torstaina Saksan liittokanaleri Angela Merkel vielä varoitti brittejä ”harhaluuloista”. Lauantaina EU:n huippukokous hyväksyi neuvottelulinjan, joka selkeästi hylkää Britannian vaatimat samanaikaiset neuvottelut EU-erosta ja eron jäl­keisistä EU-suhteista. EU:n mukaan eron ehdoista pitää sopia ensin.



I lmapiiri voi vielä parantua, mutta brittihallituksen toiveet todella ovat osin kohtuuttomia. Niissä ei muisteta, että Britannia käynnisti eroprosessin. EU ei ole eroamassa Britanniasta, eikä eroilmoitus hajottanut EU:n rivejä.



Neuvotteluissa EU:n tehtävänä on suojata 27 jäljelle jäävän jäsenmaan edut. Kaikki hyötyisivät hyvästä tuloksesta, mutta se ei synny Britannian erikoiseksi muuttuneen sisäpolitiikan ehdoilla. On toivottavaa, että lähestyvät vaalit hieman selkiinnyttävät asetelmaa Lontoossa.