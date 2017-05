Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yksilölliset etunimet, sukunimi­yhdistelmät, kansainvälisyyttä ja vapautta sukunimen valintaan. Valmisteilla oleva nimilain uudistus tuo joustavuutta Suomen nimikäytäntöihin, sillä oikeusministeriön työryhmä esittää valinnanvapauden lisäämistä.



Ajanmukaistaminen on tarpeen, sillä yli 30 vuotta vanha nimilaki ei enää kaikilta osin istu nykymaailmaan. Suomi on kansainvälistynyt, ja perherakenteet ovat muuttuneet. Pyrkimys yksilölliseen nimenantoon on lisääntynyt. Nimen merkitys tunnistamisen apuvälineenä on sen sijaan vähentynyt. Etunimen hyväksyttävyyden ar­viointi on joissain tilanteissa tarpeen, mutta on viisasta puuttua vain kohtuuttomuuksiin.



Sukunimiyhdistelmä toisi lapselle nimiyhteyden kumpaankin vanhempaansa. Myös avoliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläville tulisi mahdollisuus yhteiseen sukunimeen.



Ihmisen identiteetti kiteytyy erityisesti etunimeen. Sukunimi liittää ihmisen perheeseen ja sukuun, juuriin. Puolisoiden oikeus muodostaa yhdistelmä toistensa nimistä mahdollistaisi yhteyden kummankaan joutumatta luopumaan nimi-identiteetistään tai nimiyhteydestä lapseen. Yhteiskunnan muutokset edellyttävät tasa-arvoista nimilakia.