Ranskan

parlamenttivaalit päättyivät populistien pettymykseen. Ranska suuntaa kohti ensi sunnuntaina pidettävien presidentinvaalien toista kierrosta. Suosikki on keskustaoikeiston Emmanuel Macron. Macron on EU- ja euromyönteinen ehdokas, joka tiedustelujen mukaan päihittää vastaehdokkaansa, populistisen ja ääri­oikeistoa edustavan Marine Le Penin. Saksassa populistinen Alternativ für Deutschland on vaikeuksissa.Kaikki siis hyvin taas? Vaara ohi ­vanhalta vallalta? Populismi hävisi?tutkimusyhtiö Ipsos Mori julkisti tiistaina maailmanlaajuisen selvityksensä ihmisten asenteista.Kyselystä käy ilmi, että yhtenäisiä maa­ilmanlaajuisia asennetrendejä on aika vähän. Etelä-Amerikassa huolestuttavat hieman eri asiat kuin Euroopassa. Mutta yksi trendi on selvä ja kulkee läpi koko maailman: kansalaiset kat­sovat, että yhteiskunnat ovat vinoutuneet puoltamaan rikkaita ja sortamaan köyhiä.Euroopassa suurien talouksien kansalaisista vähintään kolme neljäsosaa piti oikeana tulkintaa, jonka mukaan oman maan talousjärjestelmä on eliitin asialla. Näissä maissa vähintään kaksi kolmesta piti oikeana väitettä, jonka mukaan maan hallitus ei kanna huolta vastaajan kaltaisista ihmisistä. Espanjassa ja Italiassa näin tulkitsi kahdeksan vastaajaa kymmenestä.tulkinnat vinoutumista ovat joissain maailman maissa lähellä totuutta. Edellä mainitut väitteet saivat laajan tuen kuitenkin myös Ruotsissa – yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista. Yli puolet ruotsalaisista allekirjoitti molemmat tulkinnat. Suomi ei kuulunut tutkittuihin maihin, mutta tuskinpa tunnelmat täällä poikkeavat länsinaapurista ainakaan optimistisempaan suuntaan.Osattomuuden tunteeseen ja pelkoihin on erityisiä kansallisia syitä. Mutta lopputulos – kyydistä putoamisen tunne – on sama, rajojen yli tarttuva ja sitkeä. Kahdeksan vastaajaa kymmenestä kertoi maailman muuttuvan liian nopeasti.vaalit eivät ole Euroopan viimeiset vaalit. Eurooppa elää tyytymättömyyden tulivuoren juurella. Populismin pettymykset tämän kevään taistoissa eivät olisi lopullinen häviö pelon ja katkeruuden internationalismille. Ehkä aika vain ei vielä ollut ihan kypsä. Ehkä Geert Wilders ja Marine Le Pen olivat vain etujoukkoja. Ehkä eurooppalaiset antoivat vielä yhden mahdollisuuden voimille, joihin he eivät näytä enää uskovan.