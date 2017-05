Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tiedotusvälineissä toistuu ikään kuin itsestäänselvyytenä toteamus, että Euroopan unioni on hajoamisen partaalla. On yllättävää, kuinka keveästi asiasta keskustellaan julkisuudessa: aivan kuin unionin hajoaminen olisi jotain arkipäiväistä ja helppoa. Sitä se ei todellisuudessa olisi.



Keskustelut EU:n mahdollisesta hajoamisesta saivat alkunsa Britannian EU-eroa koskeneen kansan­äänestyksen jälkeen ja saivat lisävauhtia Donald Trumpin brexit-lausunnoista. Myös Ranskan presidentinvaalit ovat pitäneet asiaa esillä.



Euroopan unionilla on todellakin ratkottavanaan monta monimutkaista ongelmaa: terrorismin uhka, pakolais­ongelma, Venäjän aggressiivinen käyttäytyminen, hidas talouskasvu, sekavat suhteet Turkin kanssa, vaikeat brexit-neuvottelut sekä EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden pulmat.



Mikään näistä ongelmista ei kuitenkaan anna syytä EU:n hajottamiseen. Unionin jäsenmaat pystyvät ratkaisemaan niitä paremmin yhdessä kuin omin voimin.



EU-vastaiset voimat ovat lisänneet kannatustaan joissakin EU:n jäsenmaissa, ja tällaisten liikkeiden pääteema on usein maahanmuuttovastaisuus.



Ikään kuin EU olisi vastuussa maahanmuutosta. Maahanmuutto on kuitenkin vuosikymmenien ajan ollut jokaisen jäsenmaan kansallisessa toimivallassa, eikä EU:lla ole ollut päätösvaltaa asiaan.



Tässä tilanteessa on syytä ottaa askel taaksepäin ja katsoa, mikä EU:n jäsenmaissa on huonommin kuin sinä aikana, kun ne eivät vielä olleet unionin jäseniä.



Koko EU:n olemassaolon aikana yksikään EU:n jäsenmaa ei ole sotinut toista unionin jäsenmaata vastaan. Kannattaa muistaa, kuinka verinen Euroopan historia oli ennen EU:n muodostamista.



EU:n sisämarkkinat ja henkilöiden vapaa liikkuvuus toimivat. Jopa euroalue toimii: se on lisännyt monessa maassa talouspolitiikan kurinalaisuutta.



Euroopan unioni on 530 miljoonan asukkaansa ansiosta maailmassa suurvalta ja tärkeä toimija. Samaan asemaan eivät pääse yksin ja omin voimin edes Euroopan suuret valtiot.



Kun puhutaan ajankohtaisista EU:n ongelmista, asioita tulisi katsoa myös laajemmin. Kaikki EU:n pääelementit toimivat. Ei ole yhtään sellaista ongelmaa, jonka perusteella EU:n haittoja voitaisiin pitää suurempina kuin unionin tuomia hyötyjä.



Jos joku haluaa spekuloida EU:n hajoamisella, hänen pitäisi antaa ­totuudenmukainen käsitys EU:n ­jälkeisestä Euroopasta. Loppuvatko silloin maahanmuuton luoma paine, Euroopan lähialueilla käytävät sodat tai Euroopan kaupunkeihin tehtävät terrori-iskut? Kiihtyykö talouskasvu? Pystyisikö Hollanti, Slovakia, Viro, Suomi tai mikä tahansa EU:n jäsenvaltio ratkaisemaan näitä ongelmia paremmin yksin, ilman yhteismarkkinoita ja unionissa monilla aloilla tehtävää yhteistyötä?



Euroopan unionin hajoamisesta hyötyisivät eniten ne EU-alueen ulkopuoliset suurvallat, jotka eivät ole koskaan pitäneet EU:n olemassa­olosta. Vaikka yksittäiset Euroopan maat eivät yleensä ole maailmanlaajuisesti katsoen näiden suurvaltojen kilpailijoita, EU on jo sellaisessa asemassa.



Kiina, Venäjä, Intia, Afrikan ­unionin maat ja ehkäpä myös jotkut Yhdysvaltojen uuden hallinnon edustajat olisivat onnellisia, jos EU ha­joaisi, koska se merkitsisi yhden kilpailijan katoamista. Monet suurvallat yrittäisivät lujittaa asemaansa Euroopassa, mikäli EU hajoaisi.



Toivottavasti EU:n ja Britannian brexit-neuvottelut epäonnistuvat ja Britannia ymmärtää neuvottelujen kuluessa, että sen on parempi pysyä EU:ssa kuin erota,



Ranskan presidenttivaalien toisellakin kierroksella ranskalaisten on syytä muistaa, millainen Ranskan tragedia oli 1900-luvun sodissa ennen EU:n perustamista.



Yksinkertaisten ratkaisujen tar­joajille kannattaa esittää tarkentavia kysymyksiä. Millainen olisi Eurooppa EU:n jälkeen? Mitkä voimat hillitsisivät niitä valtioita ja uhkia, jotka ympyröivät Eurooppaa niin idästä kuin etelästä?



EU:n hajoamisen ajatuksella leikkiminen ei tee nykyisessä maailmassa yhdenkään Euroopan kansakunnan elämää paremmaksi tai turvallisemmaksi.



Urmas Paet



Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen (Alde). Hän oli Viron ulkoministeri vuosina 2005–2014.