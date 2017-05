Pääkirjoitus

politiikan suuret kiistat näyttivät hieman hellittävän tällä viikolla: liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Vladimir Putin tapasivat ilman suurta draamaa, ja presidentti Donald Trump ja Putin kävivät asialliseksi kuvaillun puhelinkeskustelun.Rauhoittuminen on kuitenkin vielä hyvin pinnallista. Ohuen kuoren alla arvaamattomuus jatkuu, eikä kiistoja ole ratkottu.Aktiivisimmin liikkeellä on Putin. Keskiviikkona vierailuvuorossa hänen luonaan oli Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin on määrä olla Helsingissä tänään torstaina. Ensi viikolla Lavrov on Alaskassa Arktisen neuvoston ministerikokouksessa, jonka yhteydessä hän tapaa yhdysvaltalaisen virkaveljensä Rex Tillersonin.Venäjä korottaa profiiliaan diplomatialla eikä voimankäytöllä, kuten se teki Ukrainassa ja Syyriassa. Tilanne on hieman uusi Putinille, joka on ylläpitänyt näkyvyyttään arvaamattomuudellaan mutta jäänyt siinä lajissa selvästi Trumpin varjoon.Muuttunut tilanne vaikutti Merkelin ja Putinin tiistaiseen tapaamiseen. Merkel ei erityisemmin ­varonut sanojaan eikä empinyt ottaa esille myös ­Venäjän vastuuta homoseksuaalien vainosta Tšetšeniassa.Saksan asialistalla Venäjän horjutustoimet Ukrainassa ja sota Syyriassa ovat edelleen korkealla, mutta ykköspaikalla on nyt suhteiden vakiinnuttaminen Yhdysvaltoihin. Lisäksi Merkeliltä odotetaan aiempaakin enemmän johtajuutta.rumpin hallituksen ulko- ja puolustuspolitiikan johto on sitoutunut selkeästi yhteistoimintaan liittolais- ja ystävämaiden kanssa. Myös Trump on omaksunut joitakin perinteisen diplomatian etenemistapoja, kuten sen, että hän tapaa Nato-liittolaisten johtajat huippu­kokouksessa Brysselissä 25. toukokuuta ennen Putinin kohtaamista G20-ryhmän ­kokouksessa heinäkuun alussa. Tillerson noudatti vastaavaa järjestystä tavatessaan ensi kertaa Lavrovin.Yhdysvaltojen vakiintuneemman kansainvälisen toiminnan rinnalla Trump tekee kuitenkin yhä aivan omia irtiottojaan, joita kukaan hänen lähipiirissään ei voi estää ja joista harva ilmeisesti tietää etukäteen.iime lauantaina, presidenttikautensa sadantena päivänä, Trump soitti Filippiinien presidentille Rodrigo Dutertelle, jonka julistamassa huumekaupan vastaisessa kampanjassa on tapettu yli 7 000 ihmistä vajaassa vuodessa. Trump kutsui Duterten WashingtoniinTrump on kutsunut Washingtoniin myös parempimaineisia Aasian johtajia, mutta maanantaina hän yllätti taas sanomalla, että olisi kunnia tavata Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un sopivissa olosuhteissa.Trumpilla on paljon enemmän hyvää sanottavaa häikäilemättömästi väkivaltaa käyttävistä johtajista kuin demokratiasta. Se tekee ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvojen edistämisen yhdessä Trumpin kanssa mutkikkaaksi.Autokraattien mielistelyä voi selittää myös reaalipolitiikalla. Tämän tulkinnan ­mukaan Trump torjuu Filippiineillä Kiinan kasvanutta vaikutusvaltaa ja Turkissa Venäjän ­yhteistyön tiivistymistä Erdoğanin kanssa.Reaalipolitiikka oli myös Trumpin ja Putinin teemana, kun he puhuivat puhelimessa yhteistyöstä terrorismia vastaan Syyriassa. Se on yhteinen tavoite, jonka edistäminen on kuitenkin käytännössä hyvin vaikeaa – muuten Yhdysvallat ja Venäjä tukevat Syy­riassa vastakkaisia osapuolia. Asioiden monimutkaisuus saattaa taas yllättää Trumpin.