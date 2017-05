Pääkirjoitus

Mille kuulostaisi tällainen lainatarjous: lainaa viiden prosentin korolla ilman vakuuksia kahdeksitoista vuodeksi? Yllättävän monen suomalaisen mielestä tämä on hyvä tarjous.



Suomen Pankin mukaan vakuudettomien luottojen määrä kasvaa jyrkästi. Maaliskuussa vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin noin 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Laina-ajat ovat pidentyneet lähelle asuntolainojen takaisinmaksuaikoja. Keskikorko oli 4,97 prosenttia ja keskimääräinen takaisinmaksuaika 12 vuotta ja 3 kuukautta.



Suomen Pankin mukaan ryntäys kulutusluottoihin selittyy sillä, että niiden ­korot ovat laskeneet. Selitys on pinnallinen: siinä selitetään seurausta toisella seurauksella. Ja suosioon nousseiden luottojen korko on nykyisten korkojen ja keskuspankin kevyen rahapolitiikan aikana yhä korkea.



Yksi syy vakuudettomien kulutus­luottojen kasvuun on se, että Suomen markkinoille on tullut ulkomaisia ”puoliedullista” luototusta tarjoavia rahoituslaitoksia, kuten Svea, Santander ja ­Resursbank. Ne tarjoavat rahaa perinteisiä pankkeja kalliimmalla, mutta pikaluottoyhtiöitä halvemmalla.



Nämä ulkomaiset toimijat liikkuvat ­perinteisiä liikepankkeja ketterämmin kuluttajien lähituntumassa. Uusien tulokkaiden markkinointi on vahvaa ja tuotteet helposti hankittavia. Ulkomaiset ­rahoittajat sujahtelevat myös auton vaihtajien välirahoitukseen liukkaasti ja kehittelevät näppäriä täsmävakuutuksia.



L iikepankkien huolena on ollut, miten ne pärjäävät, kun maksa­misen uudet muodot leviävät. Siis silloin, kun maksutapahtumat katoavat ja pankkien ja kuluttajien väliin tulee Applen tai Googlen maksujärjestelmien kaltaisia uusia toimijoita.



Jos ulkomaiset kulutusluotottajatkin ovat päässeet näin helposti pankkien ja asiakkaiden väliin, niin kovin vakavasti modernisoitumisen ja ketteröitymisen haastetta ei ole pankeissa puheista huolimatta otettu.



Tai sitten kenttä on jätetty suosiolla puolustamatta. Sitä on vaikea ymmärtää aikana, jolloin pankit yrittävät keksiä uusia tapoja lihottaa rahoituskatteita.