Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaukolämpö sopii monin tavoin Suomeen. Koti pysyy varmasti lämpimänä talvipakkasillakin. Keskitetyssä lämmöntuotannossa voidaan myös toimia tehokkaasti ja löytää ympäristöystävällisiä ja huoltovarmuuden takaavia ratkaisuja.



Järjestelmä on myös houkutteleva lämmöntuottajan näkökulmasta. Asiakkuudesta on vaikea pyristellä irti, vaikka hinnat nousisivatkin.



Monin paikoin kunta on asemakaavassa määrännyt kaukolämpöverkkoon liittymisen pakolliseksi jonkin alueen asukkaille. Se on herättänyt epäilyjä piilo­verotuksesta, koska pakosta hyötyvä lämmöntuottaja on usein kunnallinen energiayhtiö.



Lämmönjakelussa kilpailu ei toimi samalla tavalla kuin esimerkiksi sähköverkossa, joten markkinapainetta hintojen nostoa vastaan ei ole yhtä paljon.



Tuore korkeimman hallinto-oikeuden päätös linjasi, että porvoolainen rakentaja sai asemakaavan määräyksestä poiketen valita maalämmön talonsa lämmitystavaksi (Uusimaa 3.5.). Maalämpö on sellainen uusiutuva ja vähäpäästöinen energialähde, joka täyttää lain määritelmän poikkeamisen perusteista.



Päätöksen seurauksena kilpailun paine on tulossa myös kaukolämmön tontille.