sosiaalidemokraatteja on pakko ihailla. Kun luin Antti Rinteen Tampereella pitämän vappupuheen, rinta täyttyi heti lämpimillä muistikuvilla: lauantain toivotut levyt, lapsuudenkodin vanha samettisohva ja purppuraiset muovikassit, joissa talous oli vatupassissa.Jo Rinteen ensimmäiset sanat toivat turvallisen tunteen: ”100 vuotta täyttävä Suomi on monella tapaa hyvä maa asua ja elää. Pohjoismainen hyvinvointivaltio, jota Suomessa on meidän sosialidemokraattien johdolla kymmeniä vuosia rakennettu, on maailmalla tunnistettu, tunnustettu, arvostettu ja kehuttu malli.”Myöhemmin puheenjohtaja haukkui ihan vähän hallitusta, kuten oppositiopoliitikon kuuluukin, mutta muuten puhe oli rakentava, vastuullinen ja riemastuttavan tylsä.kohtaa joku ehkä kuvittelee kolumnistin riisuvan ironisen naamarinsa ja silppuavan Rinteen kuin terrieri vappuhuiskan. Väärin. Tarkoitin mitä alussa sanoin.Sosiaalidemokratia on ahtaassa raossa, lähes mahdottomassa. Puolueen suuret tavoitteet on toteutettu, eikä uusiin ole varaa.Seuraaviin vaaleihin Sdp on lähdössä vaatimalla oppivelvollisuusiän nostamista, homekoulujen korjaamista ja perhevapaiden tasaisempaa jakoa. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta eivät mikään peruskoulu.Käytännössä Sdp tarjoutuu vuorostaan kivireen vetäjäksi.länsimaissa keskustavasemmistolaisiin puolueisiin kohdistuvat valtavat paineet, sillä populismi houkuttelee perinteistä työväenluokkaa kuin ilmainen ämpäri.Rajat kiinni ja rahat jakoon, nämä uuden ajan kansallissosialistit vaativat. Ja kansa tykkää.Ranskassa duunarit hurraavat nyt Marine Le Penille, mutta buuavat riippumattomalle vasemmistolaiselle Emmanuel Macronille.Sosialistipuolue romahti Francois Hollanden kaudella niin pahasti, ettei presidentti asettunut edes ehdolle. Vaaleissa puolue luotti vasemmistoradikaali Benoit Hamoniin, joka ajoi 32 tunnin työviikkoa ja pahasti ojaan.Demarit näyttävät pelleiltä yrittäessään lyödä populistit populistien pelissä. Ei heidän kannata sitä yrittääkään, koska demareilla on asioita, joita populistit eivät ikinä saa: arvoja, osaamista ja uskottavuutta.on vihainen historia, kuten Sdp:nkin vanhat taistelulaulut muistuttavat. Demarit oppivat kuitenkin jo aikoja sitten, että sopiminen on sotimista parempaa, ja rahat täytyy ansaita ennen kuin ne voidaan jakaa. Tätä linjaa Antti Rinteenkin puhe edusti.Huutokilpailussa populistien kanssa sosialidemokraateilla on kuitenkin suuri kiusaus lainata värssyjä ikivanhoista laulukirjoistaan.Britanniassa sille tielle lähdettiin vuonna 2010, kun radikaali Ed Miliband kukisti maltillisen David Milibandin draamassa, josta Shakespearekin olisi ollut ylpeä. Veljesriidasta alkoi radikalisoitumiskierre, joka on nyt johtamassa puolueen tuhoon.Jossittelu on jossittelua, mutta jos David Miliband olisi valittu puoluejohtajaksi, Britannia voisi hyvinkin olla työväenpuolueen johtama maa, jossa EU-erosta puhuvia kutsuttaisiin houraileviksi hulluiksi eikä rouva pääministeriksi.tuulet puhaltavat Yhdysvalloissa, jossa Bernie Sandersin tukijat kankeavat demokraattipuoluetta vasemmalle. Sanders itse ei on sympaattisen oloinen demariukkeli, mutta hänen takanaan on sen verran kiihkeää joukkoa, että puolueessa puhutaan jo ”vasemmistolaisesta teekutsuliikkeestä”.Harmaantunut puolue kaipaa nuorten energiaa, mutta oikeiston teekutsut ovat osoittaneet piristysruiskeen riskit: sosiaalinen media suosii äärimielipiteitä ja helpottaa ryhmäkuntien muodostamista, joten radikaalit voivat kaapata puolueen tai ainakin tehdä järkevästä politiikasta mahdotonta.sosiaalidemokratia ei ole pysynyt maailman muutosten vauhdissa yhtä hyvin kuin vaikkapa Saksan SPD. Sen pitää päivittää politiikkansa.Suomen demarit ovat kuitenkin säilyttäneet hermonsa ja pystyneet vastustamaan höpsismin houkutusta paremmin kuin Ranskan sosialistit tai Britannian työväenpuolue. Siksi Sdp voi olla tylsä kuin virttynyt samettisohva, mutta se on kuitenkin yhä vakavasti otettava puolue.Tässä hullussa maailmassa se ei ole ihan vähän se.