on nyt kaksi ongelmaa: kompromissi ja kompromissi.Käsitellään ensin kompromissit. Ongelma on, että äänestäjien mielestä niitä on tehty aivan liikaa.Vanhat puolueet ovat myyneet aatteet markkinoille ja ulkoistaneet vallan unioneille ja vipurahastoille. Tilalla identti­siksi muuttuneet puolueet vetävät vaivaannuttavaa kesäteatteria nimeltä ”kansallinen politiikka”. Kaikki näkevät sen ponnettomaksi, mutta silti taputetaan.sitten kompromissit. ­Ongelma on, että äänestäjien mielestä niitä on tehty aivan liian vähän.Puolueet ovat kaivautuneet ideologisiin poteroihin. Niissä on tärkeintä säilyttää instituutioiksi ja säätiöiksi muuratut asemat, joista työn muutos teki jo hassuja. Sieltä osoitellaan vastapuolen mokia ja noukitaan irtopisteet. Jos vastapuoli ehdottaa jotakin järkevää, se tyrmätään, koska järki on alisteista omalle asemalle.Varmasti. Monen kokemus? Ilmeisesti. Jos näet katsoo Euroopan vanhan vallan nykytilaa, palava porauslautta on leppoisa lomakohde. Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa kärjessä pyörii uusi puolue tai pari. Britannia poistuu EU:sta. Populistit nousevat. Vanhaa valtaa revitään palasiksi kahtaalta.Ensin ovat tietysti populistit. He haluavat lopettaa kompromissit, sanella helpot ratkaisut viheliäisiin ongelmiin ja ihmetellä, miksi muut tekevät asioista vaikeita. Saman kaistan vasemmalla laidalla surffaavat Corbynit, Sandersit ja Mélenchonit: heistä kompromissit ovat tehneet sosialisteistakin köyhien kyykyttäjiä, ja järjestelmä on pantava uusiksi.Toinen aalto hakee kompromisseja keskeltä – ilman radikaaleja muutoksia mutta some kuumana ja syli ainakin symbolisesti avoinna. Tätä edustavat esimerkiksi Espanjan kaupunkiliberaali Ciudadanos-puolue ja Ranskan vaalien kärkiehdokas Emmanuel Macron (elävä kompromissi, joka on sekä ex-sosialisti että ex-pankkiiri) uusine puolueineen. Kaiun voi kuulla myös vihreiden nousussa Suomen kuntavaaleissa.Tämä uusjako on tapana esittää sulkeutumisen ja avoimuuden taisteluna. Se on osa totuutta, ja erityisesti suvaitsevaisuus erottaa Mélenchonin ja Sandersin Le Penistä. Macronit taas voi nähdä vain vanhan systeemin jatkeina. Toisaalta syntymässä voi olla jotakin tuttua: ­oikeisto, vasemmisto ja keskusta.Ja mikä niillä onkaan pian edessään? Kompromissi. Siitä, miten se sujuu, riippuu nyt vähän kaikki.