Itsenäisyyden satavuotisjuhlan tunnuksesta ”Suomi 100” keskusteltiin jo etukäteen. Kysyttiin, tekeekö tunnus oikeutta historialle. Suomihan oli olemassa itsestään tietoisena kokonaisuutena jo ennen itsenäisyysjulistusta. Valtiollisen itsenäisyyden alusta sen sijaan on tänä vuonna kulunut tasan vuosisata.



Sata vuotta ei ole oikea vastaus silloinkaan, jos kysytään suomalaisen kansanvallan ikää. Sen juuret ovat jo kaukana keskiajan Ruotsin valtiopäivissä. Autonomisena suuriruhtinaskuntana Suomi pystyi tekemään yhden maailmanennätyksen jo ennen itsenäistymistä, sillä vuoden 1906 eduskuntauudistus synnytti maailmaan ensimmäisen parlamentin, jonka vaaleissa naiset saivat paitsi äänestää myös tulla valituiksi.



Eilen torstaina Porvoossa järjestettiin osana itsenäisyyden juhlavuotta Tulevaisuuden valtiopäivät. Tapahtumaan osallistuneet pohtivat demokratian tulevaisuutta. Kuva tulevaisuudesta riippuu siitä, mitä demokratialla ymmärtää. Asia on yhtä monitulkintainen kuin Porvoon vuoden 1809 valtiopäivien merkitys – niihin eilinen tapahtuma epäsuorasti viittasi. Toisten historiantutkijoiden mielestä Porvoossa Suomesta tehtiin kansakunta, joka pystyi lähtemään pitkälle tielle kohti itsenäistä valtiota. Toisten mielestä kyse oli maapäivistä, joissa säädyt vannoivat uskollisuutta uudelle kruunupäälle, ja hän keskeytti vuosisataisen valtiopäiväperinteen yli puoleksi vuosisadaksi.



D emokratian idean ydin on, että kansa on vallan lähde ja että kansa käyttää valtaa joko suoraan tai edustajiensa välityksellä. Viime aikojen puheet demokratian kriisistä ovat usein olleet keskustelua juuri edustuksellisen demokratian ongelmista. Luottamus vaaleilla valittuihin edustajiin on kärsinyt kolauksia, jotka ovat näkyneet joko protestiääninä tai yleisenä epäluottamuksena yhteiskunnan instituutioihin.



Demokraattisen yhteiskunnan piirteisiin luetaan yleensä myös yhdenvertaisuus lain edessä, oikeusvaltioperiaate ja poliittiset vapaudet. Ne on kirjattu laeista keskeisimpään eri perustuslakiin. Poliitikkojen kritiikki perustuslaista johtuvia vallankäytön ­rajoituksia kohtaan on siksi yleisen instituutioiden ­arvostelun sukulaisilmiö.



Kansanvallan keskeisiä pulmia on, että vaikka esimerkiksi äänivalta on jaettu tasan kaikkien täysi-ikäisten kesken, oma kanta ei kuitenkaan päädy lopulliseksi päätökseksi. Syitä siihen voi olla useita: ihminen kuuluu mielipiteineen vähemmistöön, oma kanta loukkaisi esimerkiksi perustuslaissa muille suotuja oikeuksia tai päätös ei olisi realistinen rajallisten resurssien maailmassa.



Selitykset voivat olla kuitenkin myös raadollisempia. Demokratia ei toteudu, koska valta ei oikeasti jakaudukaan tasan, vaan erilaiset kuppikunnat ja eturyhmät käyttävät valtaa, joka niille ei periaatteessa kuulu.



Lopputuloksena on kaikissa tapauksissa tyytymättömyyttä, jonka syiden ja seurausten käsittely on tärkeää koko järjestelmän uskottavuuden kannalta.



S uomi kuuluu niihin maihin, jotka ovat yleisimpien mittareiden mukaan demo­kraattisia. Täällä myös luottamus julkisen vallan toimintaan on korkealla, vaikka vallankäyttö on avoimessa yhteiskunnassa jatkuvan kritiikin kohteena.



Kuitenkin myös Suomen täytyy pitää huolta kansanvaltansa toimivuudesta. Puolueiden täytyy uudistua, jotta edustuksellisen demokratian uskottavuus säilyy. ­Oikeusvaltion täytyy kehittyä, jotta se estää kohtuuttomuudet. Niiden lisäksi tarvitaan poliittisia päätöksiä, jotka vahvistavat ihmisten kokemusta yhteiskunnan oikeuden­mukaisuudesta.