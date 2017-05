Pääkirjoitus

Suomen kansainvälinen näkyvyys arktisena maana kasvaa 11. toukokuuta alkaen, kun Suomi aloittaa kaksivuotiskautensa Arktisen neuvoston puheenjohtajana.



Arktinen neuvosto on kahdeksan arktisen valtion ja niiden alueella elävien alkuperäiskansojen välinen foorumi, joka keskittyy arktisen ­alueen kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun teemoihin. Neuvostosta on tullut globaalisti yhä tärkeämpi, kun arktisen alueen kansainvälinen merkitys on kas­vanut.



Puheenjohtajuuskausi on Suomelle hyvä mahdollisuus tuoda esiin arktista osaamisistaan. Suomi voi myös nostaa ulkopoliittista profii­liaan foorumilla, jonka jäseniä ovat muun muassa Yhdysvallat ja Venäjä. Arktisen neuvoston tarkkailijoihin kuuluvat Kiina, Japani ja Intia.



Hahmotelmassa puheenjohtajuuskautensa prioriteeteiksi Suomi nostaa pääteemoiksi kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen. Teemat nivotaan kahteen globaaliin prosessiin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Pariisin ilmastosopimukseen. Näiden laajojen teemojen alla puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ovat ympäristönsuojelu, meteorologia, viestintäyhteydet sekä koulutus.



Ensi silmäyksellä hahmotelma vaikuttaa lupaavalta. Pääteemat sopivat erinomaisesti yhteen Arktisen neuvoston mandaatin kanssa. Ne alleviivaavat Suomen pitkää perinnettä arktisen ympäristön suojelussa.



Alateemoissa pyritään vastaamaan monen arktisen valtion yhteisiin käytännön haasteisiin ja raivaamaan tietä kansainväliselle yhteistyölle. Teemat korostavat Suomen perinteisiä vahvuuksia ja voivat ­avata myös taloudellisia mahdollisuuksia.



Suomi ottaa kuitenkin Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden vastaan yhä epävarmemmassa poliittisessa ympäristössä. Toimintaympäristön muutos voi hankaloittaa Suomen pyrkimyksiä, ja pahimmillaan se voi viedä tavoitteilta poliittisen toteutuskelpoisuuden ja elintilan.



Venäjän ulkopolitiikan muutokset ovat tuoneet viime vuosina epävarmuutta myös arktiseen yhteistyöhön. Yhdysvalloissa taas Donald ­Trumpin valinta presidentiksi on lisännyt arktisen yhteistyön epävarmuutta. Erityisesti mahdolliset muutokset Yhdysvaltojen arktisessa politiikassa voivat olla vahingollisia Suomen arktisille tavoitteille.



Vaalikampanjassaan ja sen jälkeen Trump on ollut erittäin kriittinen Pariisin ilmastosopimusta kohtaan. Trumpin asenne ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä voi rampauttaa myös Yhdysvaltain työtä Arktisessa neuvostossa, sillä neuvoston työ keskittyy suurelta osin juuri ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen.



Ulkopolitiikassaan Trump on pyrkinyt painottamaan kahdenvälisiä suhteita. Tällöin myös Arktisen neuvoston monenkeskisen yhteistyön arvostus Washingtonissa voi kärsiä.



Yhdysvaltojen arktinen politiikka siirtynee ympäristönsuojelusta kohti talouden painottamista. Odotetaan, että Trump pyrkii avaamaan Alaskan alueella Jäämeren uudelleen öljyn- ja kaasunporaukselle.



Vaalikampanjassaan Trump spekuloi mahdollisuudella parantaa suhteita Venäjään. Venäjän-vastaisten pakotteiden purkautuminen poistaisi poliittiset esteet öljyn­porauksen jatkumiselta Venäjän Jäämerellä.



Pakotteiden purkaminen ei silti ole oletettavaa. Syy­rian tapahtumat sekä Yhdysvalloissa käytävä keskustelu Trumpin kampanjan mahdollisista yhteyksistä Venäjän hallintoon ja siihen liittyvä tutkinta rajoittavat Trumpin hallinnon poliittisia mahdollisuuksia ja halua lähentyä Venäjää lähiaikoina.



Trumpin vaalilupausten käytännön toteuttamista hankaloittavat moninaiset lailliset, hallinnolliset ja poliittiset ongelmat. Trumpin ensimmäiset kuukaudet presidenttinä ovat kuitenkin osoittaneet, etteivät kampanjan aikana lausutut sanat ­olleet vain vaalipuhetta.



Trump on esittänyt rajuja leikkauksia ilmastotutkimukseen ja kehitysyhteistyöhön. Toteutuessaan leikkaukset koskisivat juuri niitä alueita, joille Suomen puheenjohtajuusohjelma rakentuu: ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä.



Tulevan kaksivuotiskauden aikana myös suurvaltapolitiikka voi hankaloittaa Arktisen neuvoston työtä. On mahdollista, että Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet huononevat entisestään.



Harri Mikkola ja Juha Käpylä



Kirjoittajat ovat vanhempia tutkijoita Ulkopoliittisessa instituutissa.