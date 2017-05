Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vastustajienkin riveissä tunnetaan tiettyä arvostusta Moskovan diplomaattikoulussa oppinsa saanutta Sergei Lavrovia kohtaan.



Lavrov osaa olla ulkoministerin roolissaan tarpeen mukaan kivikasvoinen, töykeä tai jopa hieman veikeä, mutta hän on ehdottoman lojaali viestille, jota presidentti Vladimir Putin kulloinkin haluaa välittää.



Lavrovin torstainen vierailu Suomessa oli hyvä tilaisuus arvioida Venäjän politiikkaa Suomea ja muuta Länsi-Eurooppaa kohtaan sekä ennen kaikkea Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden näkymiä presidentti Donald Trumpin kaudella. Vaikutelma oli odotetun kaltainen, eli ei kovin hyvä mutta ei myöskään huonontuva.



Venäjä on odottavalla kannalla eikä kaavaile sen enempää uusia voimannäyttöjä kuin myönnytyksiäkään. Suomen osalta Venäjä jatkaa normaaleja pyrkimyksiään korostaa maiden kahdenkeskisiä suhteita Suomen EU-jäsenyyden ja tiiviin Nato-yhteistyön kustannuksella. Lavrov muun muassa puhui Suomen ”puolueettomuuden politiikasta”. Lavrov viesti Venäjän linjassa jatkuvuutta, mutta se ei tarkoita paluuta entiseen. Venäjä ei valmistele käänteitä toiminnassaan Ukrainassa eikä Syyriassa.



Ukrainan osalta Lavrov toisti Venäjän kannan, jonka mukaan länsimaat tukivat aseellista vallankaappausta Ukrainassa helmikuussa 2014 ja ovat siksi vastuussa Ukrainan hallituksen toiminnasta maan itäosien kapinallisalueilla.



Ulkoministeri Timo Soini toisti EU:n kannan, jonka mukaan Venäjällä on suuri vastuu Ukrainan kriisin ratkaisuissa.



S uomessa Lavrovin vierailuun kohdistui julkisuudessa harhaanjohtavia odotuksia, kun se kytkettiin Putinin ja Trumpin mahdollisen tapaamisen valmisteluun. Lavrov sanoi, että tapaaminen voi toteutua Saksassa heinäkuussa.



Lavrov pitkälti toisti Trumpin esittämiä näkemyksiä, kun hän leimasi väitteet Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjaan vaalit hävinneiden demokraattien tekaisemiksi. Huonoista suhteista Lavrov syytti edellistä presidenttiä Barack Obamaa.



Moskovassa ei ilmeisesti ole luovuttu toivosta, että imartelu vetoaisi Trumpiin.