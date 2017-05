Pääkirjoitus

Suomi on todennäköisesti ansainnut paikkansa vähiten korruptoituneiden maiden listan kärkipäässä. Täällä asuville ei edes tule mieleen maksaa poliisille, jotta välttyisi isoilta sakoilta, tai tuoda lääkärille lahjaa, jotta tuleva leikkaus onnistuisi hyvin. Monissa maissa tilanne on aivan toinen.



Esimerkeissä on kyse avoimesta korruptiosta. Vaasan yliopiston tuore selvitys piilokorruptiosta taas kertoo ilmiöstä, joka on piilossa ja tulkinnanvaraista. Omien verkostojen suosimiseen tai kansalaisten epäasialliseen kohteluun on ­vaikeampi puuttua kuin räikeään lah­jontaan.



Tutkimuksen tehneet emeritusprofessori Ari Salminen ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki ehdottavat piilokorruption torjuntaan sekä pehmeitä että kovia keinoja. Edelliseen luokkaan kuuluvat esimerkiksi riippumattoman tiedonvälityksen korostaminen ja kansalaisten tiedonhankintakeinojen parantaminen, jälkimmäiseen taas lakien muuttaminen ja ilmiantoja tekevien kansalaisten suojelu.



Raportissa on mielenkiintoinen toive, että sote-uudistukseen liittyvät yhtiöittämiset ja kilpailutukset pakottaisivat päättäjiä terästäytymään myös piilokorrup­tion torjunnassa. Valppaan julkisuuden on ainakin syytä pitää painetta yllä.