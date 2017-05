Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ranska tekee huomenna sunnuntaina erittäin tärkeitä linjavalintoja valitessaan maalle uuden presidentin. Suomalaisetkin seuraavat EU-kumppanin vaaleja mielenkiinnolla. Ihan syystä: lopputulos vaikuttaa Suomen, Euroopan yhteistyön ja eurooppalaisuuden tulevaisuuteen. Vaikutukset yltävät kauas yli Ranskan rajojen.



Vaalien vahva ennakkosuosikki on keskustaoikeistoon asemoituva Emmanuel Macron. Vastassa on äärioikeiston Marine Le Pen.



Nopea vilkaisu antaa väärän kuvan: tämä ei ole linjavaali eliitin vallasta. Nämä ehdokkaat eivät ole vaihtoehtoja eliitille, vaikka molemmat mieluusti näin antavat ymmärtää. Macron on jopa entinen ministeri, mistä Le Pen muistutti häntä keskiviikon suuressa vaalikeskustelussa monta kertaa. Toisella kierroksella Macronin takana on melkein koko vanha valta: sekä sosialistit että maltillinen oikeisto pääosin. Tukea tulee myös EU-päättäjiltä, talouden toimijoilta ja jopa Yhdysvaltojen entiseltä presidentiltä Barack Obamalta.



Mutta samalla tavalla Le Pen on pitkän linjan poliitikkona ja europarlamentin jäsenenä Ranskan poliittisen eliitin osa.



Toinen harha syntyy Le Penin isänmaallisuutta puhkuvasta retoriikasta. Tämä ei ole linjavaali isänmaallisuuden määrästä vaan sen perusluonteesta. Le Pen rakentaa isänmaallisuutta sulkeutumisen, pelkojen ja viholliskuvien kautta. Macron hakee mahdollisuuksia tulevasta, muutoksesta ja yhteistyöstä. Hänen isänmaallisuutensa on optimistista. Le Pen katsoo taaksepäin, Macron eteenpäin.



V aalit ovat linjavaalit myös EU:lle. Le Penin voitto yhtä aikaa brexit-neuvottelujen kanssa ajaisi eurooppalaisen yhteistyön umpikujaan. Hänen tappionsa sen sijaan olisi lisätodiste Hollannin vaalien ohella siitä, että populismi ei pysty ainakaan vielä kasvamaan yhteistyötä uhkaavaksi voimaksi. Macronin voitto puolestaan johtaisi siihen, että Saksa saisi jälleen Ranskasta hyvän kumppanin vauhdittamaan unionin eritahtista, näiden kahden maan vetämää kehitystä.



Le Penin tyyli puree idässä, etelässä ja pohjoisessa. Macron kelpaa lännessä ja suurissa kaupungeissa. Le Peniä tukevat pienipalkkaiset, Macronia koulutetut ja hyvin menestyvät. Tämä on linjavaali siitä, kenen ehdoilla ja missä tahdissa Ranskaa kehitetään. Le Penin Ranskaa presidentti ei yhtenäistäisi mihinkään tahtiin. Le Penin hyökkäävä tyyli suuressa vaalikeskustelussa teki monelle selväksi, että hän vain jakaisi kansaa. Macronin Ranskassa osa väestä pelkäisi putoavansa vauhdista.



Tehdessään valintaa Le Penin ja Macronin välillä ranskalaiset päättävät siitäkin, kuinka paljon Venäjä pääsee vaikuttamaan Euroopan yhtenäisyyteen. Le Pen suhtautuu myötäsukaisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimintaan ja näkemyksiin.



T ämä on linjavaali myös Ranskan puoluejärjestelmälle. Kun sunnuntain äänestystä tutkitaan myöhemmin, kiinnostavaa on se, ketkä siirtyivät Le Penin taakse ja miksi. Jos äärioikeistoon siirtyy väkeä äärivasemmalta – toiselta kierrokselta pudonneen Jean-Luc Mélenchonin kannattajien riveistä –, se kertoo perinteisen puoluekartan murroksesta.



Tulkinta saa tukea siitä, että näissä vaaleissa kaksi vanhan vallan tukipilaria – maltillinen oikeisto ja sosialistit – murentuvat. Jos Macron voittaa, edessä voi olla keskustan nousu sekä presidentin taakse ryhmittyvän koalitiohallituksen aika. Sekin olisi uutta Ranskan politiikassa.