Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien virta Eurooppaan on jo laantunut huomattavasti kesästä 2015, mutta tulijamäärien hallitsemiseksi tai tulijoiden estämiseksi Schengen-alueen sisärajoille palautetut rajatarkastukset pääosin jatkuvat.



Tarkastusten palauttamista perusteltiin tilapäisenä hätätoimena. Niiden perusteeton jatkaminen heikentää Schengenin sopimukseen liittyneiden maiden keskinäisen vapaan liikkumisen periaatetta.



Tällä viikolla otettiin pieniä askeleita kohti tilanteen normalisointia, mutta suunta ei ole yksiselitteinen.



Ruotsi ilmoitti luopuvansa henkilö­tarkastuksista Ruotsin ja Tanskan välillä. EU:n komissio esitti asteittaista luopumista sovituista rajatarkastuksista. Samalla komissio esitti kuitenkin myös, että Itävallan, Norjan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan oikeutta rajatarkastuksiin sovituissa kohteissa jatketaan vielä puolella vuodella.



Tilanne on selvästi erilainen kuin se oli vuonna 2015, kun Eurooppaan tuli järjestäytymättömästi arviolta toista miljoonaa turvapaikanhakijaa ja maahanmuuttajaa. Suomeen heitä tuli noin 32 000. Viime vuonna määrä oli enää 5 600.



Muutosten suunta ei kuitenkaan ole ­yksiselitteinen. Kreikassa on yhä kymme­niätuhansia sijoittamattomia, edemmäs Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä. Vaarallista Välimeren ylitystä Italiaan yrittävien ihmisten määrät ovat taas kasvaneet.



Ruotsikaan ei tarkkaan ottaen luopunut vielä rajatarkastuksista vaan ainoastaan liikennöijille määrätyistä henkilö­tarkastuksista.



S uosittaessaan rajatarkastusten lopettamista EU:n komissio esitti ­niiden tilalle muita keinoja maahanmuuton valvomiseksi, kuten ”oikeasuhteisia poliisitoimia”.



Suomi otti jo vuonna 2015 poliisin tekemän ”ulkomaalaisvalvonnan” keinoksi rajatarkastusten asemesta, joten Suomelle kyseessä ei olisi erityinen muutos. Suomessa – kuten muissakin Schengen-alueen maissa – on kuitenkin tärkeää määritellä, mikä on oikeasuhteista.



Schengen-alueen avoimien rajojen lisäksi tarvitaan varmuus siitä, ettei valtaväestöstä poikkeava ulkonäkö heikennä kenenkään oikeusturvaa.