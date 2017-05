Pääkirjoitus

Farssin piirteitä saanut länsimetro Helsingin Ruoho­lahdesta Espoon Matinkylään otti taas jatkoaikaa. Metro ei aloita elokuussa vaan ­viivästyy ainakin kuu­kaudella. Metro­yhtiö arvioi perjantaina, että liikenne voisi alkaa syyskuussa.



Avajaispäivää yhtiö ei ilmoita vaan ­vetoaa lukuisiin viranomaistarkastuksiin, joita käyttöön­otto edellyttää.



Helsingin seudun liikenteelle (HSL) tarkentumaton aikataulu aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, koska bussisopimuksia joudutaan uusimaan. HSL aikoo jatkaa suoria bussilinjoja lokakuun puoliväliin, vaikka metro avautuisikin aiemmin.



Metrohankkeen aikataulu on pettänyt niin monta kertaa, että uskottavuus on koetuksella. Viime vuonna aloittamis­päivää mainostettiin jo tuleville käyttä­jille, vaikka ketjun toisessa päässä tiedettiin aikataulu mahdottomaksi.



Helsinki ja Espoo olivat onnistuneet luomaan organisaation, jossa tieto ja vastuu katosivat jonnekin.



Järjestelmien testaukset ovat edelleen kesken. Käyttöönottotarkastuksia päästään tekemään vasta sitten, kun viranomaisilla on jotain tarkastettavaa.



Tärkeintä on varmistaa, että metrosta tulee toimiva ja turvallinen. Sen jälkeen voi arvioida, mitä pitää ottaa opiksi.