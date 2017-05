Pääkirjoitus

Perussuomalaisten jäsenet valitsevat puolueelleen uuden puheenjohtajan kesäkuun puoluekokouksessa. Kilpaan ilmoittautuneista puheenjohtajaehdokkaista suosituimpina pidetään puolueen maahanmuuttovastaista siipeä edustavaa Jussi Halla-ahoa ja puolue-eliitin suosiossa olevaa Sampo Terhoa.



Perussuomalaisten puheenjohtajavaali on siinä mielessä poikkeuksellinen, että valintaa tehtäessä ­äänioikeus on jokaisella puolue­kokoukseen tulleella jäsenellä. Perussuomalaisissa on yhteensä noin kymmenentuhatta jäsentä. Julkisessa keskustelussa onkin arvuuteltu, mihin ryhmittymiin kuuluvat perussuomalaisten jäsenet tulevat paikalle puheenjohtajaa valitsemaan.



Perussuomalaisten jäsenistö on kasvanut poikkeuksellisen rajusti kuluvan vuosikymmenen aikana. Syksyllä 2016 tekemässämme puoluejäsenkyselyssä ilmeni, että noin puolet perussuomalaisten nykyisistä jäsenistä on liittynyt puolueeseen vasta vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen. Samaan aikaan perinteisten suurten puolueiden jäsenmäärät ovat jatkaneet laskuaan.



Noin kolmannes perussuomalaisten jäsenistä työskentelee perinteisissä miesvaltaisissa työntekijä­ammateissa. Myös jäsenistön koulutus- ja tulotaso on muiden puolueiden jäseniin verrattuna alhainen. Vain hieman yli puolet perussuomalaisten jäsenistä on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai sitä pitemmälle meneviä opintoja.



Perussuomalaisten jäsenistö ei muutenkaan näytä erityisen oikeistolaiselta. Oman puolueensa jälkeen perussuomalaisten jäsenet pitävät itselleen läheisimpänä poliittisena ryhmänä keskustaa – se on perussuomalaisten keskuudessa esimerkiksi kokoomusta suositumpi kakkosvaihtoehto. Perussuomalaisten jäsenistö on miesvaltaista, mutta puolueeseen kuuluville naisille Sdp on oman puo­lueen jälkeen läheisin poliittinen ryhmä.



Työväenluokkaisuus näyttääkin yhä edustavan perussuomalaisten jäsenten valtavirtaa. Väistyvän ­puheenjohtajan Timo Soinin usein toistama väittämä, jonka mukaan ”perussuomalaiset on työväen­puolue ilman sosialismia”, kuvaa puoluetta edelleen varsin hyvin.



Toisaalta perussuomalaisia erottaa perinteisistä työväenpuolueista se, että perussuomalaisissa on paljon pienyrittäjiä: noin viidennes puolueen työssä käyvistä jäsenistä työskentelee yrittäjänä. Perussuomalaisten jäsenten kytkös julkiseen sektoriin on selvästi heikompi kuin vasemmistopuo­lueiden jäsenten. Monet perussuomalaisten jäsenet työskentelevät yksityisellä sektorilla teollisuuden palveluksessa.



Työväenluokkaisuuden ja yrittäjyyden yhdistyminen perussuomalaisten jäsenistössä on mielenkiintoinen asia myös puolueen puheenjohtajakamppailua ajatellen. Puheenjohtajaehdokkaiden tulisi pystyä vakuuttamaan jäsenet siitä, että perussuomalaiset ajaa sekä työväenluokkaisten palkkatyötä tekevien että yrittäjien etuja.



Tämä ei ole aivan helppoa: yrittäjien ja työväenluokkaisten jäsenten intresseissä on monia eroja. Teollisuuden rakennemuutosten koettelemille tehdastyöläisille paikallisen sopimisen lisääminen tai palkkojen alentaminen kilpailukyvyn nimissä ei näytä yhtä houkuttelevalta kuin puolueen yrittäjäsiivelle.



Valitaanpa uudeksi puheenjohtajaksi Sampo Terho tai Jussi Halla-aho, muutos entiseen on joka tapauksessa merkittävä. Muun muassa vaalikonevastausten perusteella kummatkin pääehdokkaat ovat niin talous- kuin sosiaalipoliittisestikin oikeistolaisempia kuin perussuomalaisten jäsenet keskimäärin. Molemmat ovat esiintyneet tiukan talouspolitiikan kannattajina ja suosineet julkisten palvelujen leikkauksia veronkorotusten sijaan.



Uudella puheenjohtajalla on paljon tehtävää perussuomalaisten koossa pitämisessä. Oikeistolaisella talous- ja sosiaalipolitiikalla puolue tuskin yhdistää jäsenistöä tai saa aiempaa kannatustaan takaisin.



Onkin oletettavaa, että Terho ja Halla-aho kohdistavat puheenjohtajakampanjoissaan huomiota erityisesti maahanmuuttokysymyksiin ja eliittien vastustamiseen. Näin he voivat vältellä heille puheenjohtajaehdokkaan asemassa kiusallisia talous- ja sosiaalipolitiikan teemoja.



