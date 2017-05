Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuone hyväksyi torstaina esityksen edellisen presidentin Barack Obaman aikana tehdyn terveydenhuoltouudistuksen muuttamisesta. Enemmistö oli täpärä, eikä lain voimaantulosta ole takeita, koska siihen tarvitaan myös senaatin tuki. Kuitenkin pelkkä äänestystulos oli merkittävä saavutus presidentti Donald Trumpille, jonka useat sisäpoliittiset hankkeet ovat edenneet nihkeästi.



Vähintään yhtä merkittävä tulos oli republikaaneille. Alkoi jo näyttää siltä, että heillä olisi hallussaan kongressin enemmistö vain paperilla mutta pirstoutunut puolue ei pystyisi käyttämään valtaa käytännössä.



Hetken helpotus ei kuitenkaan peitä sitä, että sekä republikaanit että demo­kraatit ovat vasta aloittaneet sopeutumisensa viime vuoden presidentinvaaleissa näkyväksi tulleeseen populismin aaltoon. Kyse on koko puoluekartan muutoksesta.



E urooppalaiseen poliittiseen kulttuuriin tottuneelle Yhdysvallat on vaikeasti hahmotettava maa. Yhdysvalloissa ei ole valtakunnallisia puolueita samassa mielessä kuin Euroopassa. Osavaltioiden republikaani- ja demokraattipuolueilla on liittovaltion tasolla vain löyhä yhteenliittymä. Puolueiden keskeisiä hahmoja ovat istuvan presidentin lisäksi kongressin kummankin kamarin enemmistö- ja vähemmistöjohtajat sekä yksittäiset senaattorit ja avainosavaltioiden kuvernöörit.



Koska sekä senaatin että edustajainhuoneen jäsenet valitaan yhden edustajan vaalipiireistä, puoluekuri on heikko. Omien äänestäjien pelko on suurempi kuin oman puolueen pelko. Uudet avaukset syntyvät usein poliittisissa ajatushautomoissa, joista ne tarjoillaan yksittäisille ehdokkaille.



Kaikki tämä tekee puolueiden aatteellisista painotuksista periaatteessa herkkä­liikkeisiä. Lähihistorian suurimmat muutokset nähtiin 1960-luvulla, kun kansalais­oikeustaistelu sai perinteisesti demokraattiset etelävaltiot kääntymään republikaanien kannalle. Seuraavan kerran pakkaa sekoitti presidentti Ronald ­Reagan, joka onnistui 1980-luvulla yhdistämään ­moraali- ja talouskonservatiivit ulkopolitiikan haukkoihin ja keräsi samalla ääniä työväestöltä.



V iime vuoden vaaleihin asti Yhdysvalloissa vallitsi kolmijakoinen kaksipuoluejärjestelmä. Vasemmalla olivat liberaalit, jotka kannattivat demokraatteja, ja oikealla konservatiivit, jotka kannattivat republikaaneja. Keskellä maltillisten keskuudessa oli kannatusta kummallekin puolueelle. Poliittisen ilmapiirin polarisoituminen oli molemmissa puolueissa vahvistanut laitoja. Erityisesti republikaaneissa julkisen sektorin pienentämistä ajava teekutsuliike on pitänyt muuta puoluetta otteessaan.



Trump palautti republikaanit Valkoiseen taloon, mutta hänen linjansa ei yhdistä puoluetta. Vapaakaupan tilalle on tarjolla protektionismia, eikä suhtautuminen julkisiin menoihin tyydytä tiukan budjettikurin ystäviä. Trumpin kampanja toi ääniä pet­tyneeltä teollisuustyöväestöltä, mutta toiveet kannatuspohjan laajentamisesta valkoisen väestönosan ulkopuolelle kärsivät kolauksen. Uskonnollinen oikeisto puolestaan nikottelee Trumpin henkilöhistorian takia.



Demokraateille Trumpin voitto merkitsi tappiota perinteisissä teollisuusosavaltioissa. Bernie Sandersin amerikkalaisittain vasemmistolainen linja sai tukea esivaaleissa, mutta samalla se lisäsi epäluuloja politiikan keskikentällä, jossa vaalit on perinteisesti voitettu. Demokraattien linja ja yhtenäisyys testataan ehkä vasta vuonna 2018, jos puolue saa kongressin välivaaleissa enemmistön senaattiin tai edustajainhuoneeseen.