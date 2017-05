Pääkirjoitus

Lounais-Suomella menee nyt lujaa. Talous on huimassa kasvussa, ja eritoten meri- ja autoteollisuuden mittava työvoiman tarve piristää koko seudun elinkeinoelämää. Kerrannaisvaikutukset tuntuvat monella sektorilla, mikä asettaa myös palvelurakenteen koetukselle.



Turussa Meyerin telakka tarvitsee lähivuosina useita tuhansia työntekijöitä, sillä laivatilauksia riittää. Vastikään varmistui kahden suuren risteilyaluksen tilaus, jonka ansiosta töitä on tiedossa ainakin vuoteen 2024 saakka. Uudenkaupungin Valmet Automotive on ilmoittanut palkkaavansa yli tuhat uutta työntekijää.



Nopean kasvun vaikutuksista kertoo se, että Lounais-Suomi on nimetty Suomen ensimmäiseksi positiivisen rakennemuutoksen alueeksi. Yhden toimialan työllisyyden merkittävä parantuminen aktivoi koko seudun elinkeinoelämää, ja vaikutukset tuntuvat myös muualla Suomessa. Työvoiman lisäksi tarvitaan osaamista ja koulutusta. Tarvitaan asuntoja, palveluita ja toimivia liikenneyhteyksiä.



Nopea teollinen rakennemuutos edellyttää yhteiskunnalta joustavia tapoja vastata voimakkaaseen työvoiman kysyntään. Työvoimaa pitäisi saada liikkeelle myös muualta. Siihen myös poliitikot pystyvät vaikuttamaan.