Itsenäisyyspäivän 2015

Niinistö

Koska

Talousmiehenä

Ulkopolitiikan

Suomalaisten

alla tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä kysyttiin Ylen ra­dion kyselytunnilla, milloin hän aikoo kertoa mahdollisista aikeistaan pyrkiä jatkokaudelle.”Vastaan samaan aikaan kuin on tapana istuvilla presidenteillä ollut vastata”, hän sanoi.Toistaiseksi tämä vastaus on riittänyt. Useimmat ovat tulkinneet sen viittaavan Tarja Haloseen, joka kertoi kantansa vaaleja edeltävän vuoden toukokuussa. Myös Mauno Koiviston aikataulu ensimmäisen kauden lopulla oli samankaltainen.Urho Kekkonen sen sijaan kulki omia latujaan. Hän vastasi vuoden 1978 presidentinvaaleja koskevaan pyyntöön myönteisesti jo huhti­kuussa 1975.siis miettii parhaillaan vastaustaan, tai ainakaan hän ei ole vielä kertonut sitä julki.Periaatteessa vaihtoehtoja olisi kolme: kieltäytyminen ehdokkuudesta, suostuminen ehdokkaaksi puolueen eli käytännössä kokoomuksen nimittämänä tai ryhtyminen ehdokkaaksi riittävästi nimiä keränneen kansanliikkeen tuella.Niinistö on tunnetusti mieltynyt itsenäisiin ja omaperäisiin ratkaisuihin. Vaikka pyrkimistä jatkokaudelle pidetään hyvin todennäköisenä, sitoutuminen kuuden vuoden ponnistukseen on yksilön ja perheen näkökulmasta iso asia.Kertakäyttöisen kansanliikkeen ehdokkuus tarjoaisi muiden kuin kokoomuksen aktiiveille luontevan tilaisuuden osallistua kampanjointiin. Samalla se tosin veisi kokoomukselta hyödyllisen tilaisuuden aktivoida omia kannattajia.kyse on juristista, kiinnittää huomiota, että Niinistön määritelmä oman ilmoituksensa aikataulusta antaa hänelle tulkinnanvaraa.Niin kauan kuin istuvan presi­dentin kantaa ei virallisesti tiedetä, häntä ei kohdella vielä seuraavien vaalien ehdokkaana.Jos Niinistön ilmoitus hänen jatkoaikeistaan venyy, kasvaa samalla myös paine puolueita ja varsinkin kokoomusta kohtaan.Niinistön ei kuitenkaan tarvitse painostaa puolueita. Pelkkä päätöksen odottaminen saa ministerit, kansanedustajat ja puoluevaikuttajat miettimään, mitä presidentti mahdollisesti ajattelee.tunnettu Niinistö teki heti presidenttikautensa aluksi vuonna 2012 analyysin siitä, mihin hänen kannattaisi voimansa käyttää. Uusi perustuslaki painotti presidentin tehtävissä ulkopolitiikkaa. Ja jos katsoi, missä muutokset voisivat olla suuria ja vaikutukset Suomeen merkittäviä, katse kääntyi Venäjälle.Linjavalinta näkyi sekä ajan­käytössä että avustajakunnan valinnassa. Viimeistään Krimin haltuunotto vuonna 2014 ja sota Itä-Ukrainassa osoittivat, että analyysi ei ollut ainakaan pahasti pielessä.Niinistön ulkopoliittisesti vahvaa asemaa tukivat myös suuri kansansuosio ja hallitusten tarve keskittyä talousasioihin. Alexander Stubbin väistyminen kokoomuksen johdosta poisti viimeisetkin jännitteet hallituksen suunnalta.hoito vierailuineen on ollut näkyvä osa Niinistön toimintaa, mutta hän on vaikuttanut kriisivalmiuden parantamiseen usein kulisseissa.Julkisuudessa tiedustelulakien säätäminen, Puolustusvoimien reagointikyvyn parantaminen tai kaksoiskansalaisten aseman pohtiminen ovat vaikuttaneet ministerien hankkeilta, mutta halutessaan Niinistön voi nähdä hankkeista syntyvän kokonaisuuden henkisenä isänä.Kädenjälki kyllä näkyy, vaikka sormenjälkiä ei havaitsisikaan.turvallisuuden parantaminen on varmasti monen poliitikon mielessä, kun aihepiiriin liittyviä lakeja tulee eduskunnan käsittelyyn. Niiden käsittely edellyttää kuitenkin paljon perehtymistä, ja osa esityksistä herättää myös aiheellisia vastakysymyksiä.Silti hallitus on sanonut haluavansa esimerkiksi tiedustelulakien edellyttämän perustuslain muutoksen voimaan kiireellisenä.Niinistö on presidenttinä tavannut säännöllisesti eduskunnan valio­kuntia. Kansanedustajille ei varmaankaan ole jäänyt epäselväksi, mitä hän ajattelee lakiesitysten merkityksestä.Mitä pitemmälle kevääseen tai jopa kesään Niinistön ilmoitus jatkokaudesta venyy, sitä useampi kansanedustaja pohtii presidentin mielenliikkeitä.Mitä presidentti ajattelee lakiesitysten etenemisestä? Jos hän ei ole tyytyväinen, miten se vaikuttaa hänen jatkoaikeisiinsa?