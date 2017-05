Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat

Siitä on jo monta vuotta, kun Venezuela tunnettiin maailman suurimmasta viskin kulutuksesta henkeä kohden ja puoli-ilmaisesta bensiinistä. Ne eivät olleet myönteisen kehityksen merkkejä. Ensimmäinen kertoi ammottavasta eriarvoisuudesta ja toinen vastuuttomasta taloudenpidosta.



Huonoakin menneisyyttä saattaa kuitenkin kaivata, kun sitä katsoo kuilun pohjalta. Venezuela erottuu nykyisellään maailman ehkä johtavana valtiollisena epäonnistujana. On ankarampaa kurjuutta, mutta tuskin maita, jotka olisivat itse tuhonneet yhtä hyvät menestyksen edellytykset kuin Venezuelalla olisi ollut.



Huonon hallinnon ja runsaiden öljy­varojen yhdistelmä on ollut Venezuelan kohdalla erityisen tuhoisa. Kansallisten alisuorittajien joukkoon mahtuu Latinalaisessa Amerikassa muitakin maita, ­kuten Argentiina, joka on runsaista luonnonvaroistaan ja koulutetusta väestöstään huolimatta joutunut kestämään kriisin toisensa jälkeen. Argentiina on kuitenkin kyennyt nousemaan kriiseistä, koska maan talous ei ole käpertynyt yhden tuotteen eli öljyn ympärille.



Venezuela olisi kriisissä, vaikka öljyn markkinahinnat eivät olisi romahtaneet. Kriisi syveni 2000-luvun alussa, kun ­vasemmistopresidentti Hugo Chávez otti öljytulot ja keskuspankin varat suoraan ohjaukseensa ja perusti parlamentaarisen demokratian rinnalle itselleen uskollisia valtarakennelmia.



S ynkintä Venezuelan nykyisessä alennustilassa on, ettei sen loppua näy. Chávezin kuoltua presidentiksi noussut Nicolás Maduro on takertunut valtaan vallankumousliikkeen uskollisimpien kannattajien ja asevoimien tuella. Hän kehittää keinoja välttää ensi vuonna ohjelmassa olevat vaalit.



Hallituksen vastustajien viime viik­kojen mielenosoitukset pääkaupungissa ­Caracasissa ovat laajentuneet väkivallaksi, jossa on mukana turvallisuusjoukkojen lisäksi aseistettuja rikollisjengejä.



Vaikka sekasorto loppuisi tänään, ­Venezuelan tilanne olisi surkea. Öljyteollisuus on rapistunut investointien puutteessa, mutta vielä huonommassa kunnossa on muu infrastruktuuri. Väkivaltaisia katuja reunustavat tummuvat tornitalot parempien aikojen muistomerkkeinä.