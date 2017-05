Pääkirjoitus

ei tunnu koskaan valmistuvan sopivaa määrää. Jo pula-ajasta toipuvalla 1930-luvulla ylioppilastulvan vastustamiskomitea esitti, että ammattikoulun arvostusta pitää nostaa, koska kaikki valko­lakkiset eivät mahdu yliopistoihin.Tuolloin ylioppilaita tosin valmistui vuodessa pari tuhatta ja nyt yli 30 000. Vuosikymmeniä onkin voivoteltu sitkeää ylioppilassumaa, kun vain noin kolmannes pääsee heti jatkamaan opintojaan. Osuus on viime vuosina jopa kasvanut.Tänä keväänä otsikoihin on noussut päinvastainen huoli: lukion suosio on hiipunut, ylioppilaaksi valmistuu liian harva ja jopa koko kansakunnan koulutustaso on vaarassa laskea.huolestui niin, että päätti ammattikoulureformin jälkeen modernisoida tällä hallituskaudella myös lukion, jotta sen vetovoima kasvaisi. Esitys lukiolain uudistamiseksi luvataan valmistella eduskunnalle kevääksi 2018.On totta, että ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus ikäluokasta kasvoi vuoden 2005 tienoilla yli puoleen mutta on sittemmin laskenut alle puoleen. Miehillä osuudet ovat matalammat kuin naisilla, mutta toisaalta uudet miesylioppilaat jatkavat naisia jouhevammin heti korkeakouluopintoihin.Tuoreimpien yhteishakutilastojen perusteella huoli valkolakin hohdon haalistumisesta vaikuttaa kuitenkin ylimitoitetulta: tänäkin keväänä peruskoulunsa päättäneestä ikäluokasta selvä enemmistö, 57 prosenttia, hakeutui lukioon ja 43 prosenttia ammatilliseen koulutukseen.laskukaan ei vaikuta Suomen akuuteimmalta ongelmalta, sillä korkeakoulut pukkaavat tutkintoja ennätystahtiin: ammattikorkeakouluista valmistui viime vuonna 23 000 asiantuntijaa ja yliopistoista 15 000 maisteria.Tuoreen uraseurannan mukaan maisterit kyllä pärjäävät kehnoillakin työmarkkinoilla, mutta etenkin ”yleisaloilta” valmistuneiden on entistä hankalampi saada opintojaan vastaavaa työtä. Osa heistä saattaakin löytää itsensä vaikka kokoamasta autoja robottien rinnalla.Työelämän muutosten vuoksi olisikin aika kaataa vanhentunut jako ammattikouluun ja lukioon, kun ammatteja ka­toaa ja kaikki tarvitsevat myös ”teoriaa”.Tähän suuntaan edetäänkin pienin as­kelin, kun esimerkiksi ammatillisen kou­lutuksen arvosteluasteikko aiotaan taas palauttaa viisiportaiseksi. Silloin amiksen todistuksella pääsisi korkeakouluun siinä missä ylioppilastodistuksellakin.