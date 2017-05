Pääkirjoitus

Heinäkuussa 2007 Pariisissa tehtiin historiaa, kun mullistava Vélib-kaupunkipyöräjärjestelmä avattiin. Vuoden loppuun mennessä järjestelmässä oli 20 000 pyörää. Ensimmäisenä vuonna Vélib-pyörillä poljettiin 27 miljoonaa matkaa.



Vélibin täyttäessä kymmenen vuotta on aihetta juhlaan. Nykyään Vélib-pyörillä poljetaan vuosittain 40 miljoonaa matkaa. Vélib on muuttanut Pariisia valtavasti ja toiminut esikuvana monille kaupunkipyöräjärjestelmille ympäri maailmaa. Jo yli tuhannessa kaupungissa on kaupunkipyörät.



Vuodesta 2007 lähtien Pariisin pyöriä on käytetty 300 miljoonaa kertaa. Joka kymmenennellä pariisilaisella on taskussaan Vélibin vuosikortti. Satunnaiskäyttäjiä on lähes kaksi miljoonaa vuodessa. Jokaista pyörää poljetaan keskimäärin kuusi kertaa päivässä: käytön määrä on terävintä kansainvälistä kärkeä.



Pyöriä käyttävät pariisilaiset laidasta laitaan. Niillä polkevat niin nuori bisnesäiti kuin harmaa herrasmieskin. Vélibin käyttö kattaa koko elämän kirjon: pyörillä mennään aamulla töihin, päivällä lounaalle, illalla kauppaan, vapaa-ajalla ulos – ja ajellaan muuten vain.



Vélib on tehnyt pyöräliikenteestä Pariisissa näkyvää ja muokannut asenteita. Kaupunkipyörät ovat kohottaneet huomattavasti pyöräilyn asemaa kaupungin sosiaalisessa arvojärjestyksessä ja tehneet pyöräilymyönteisestä politiikasta ihmisten silmissä oikeutettua. Pariisista on tullut ihan oikea pyöräilykaupunki.



Vuonna 2006 pariisilaisten päivittäisistä matkoista yksi prosentti kuljettiin pyörällä. Vuonna 2012 luku oli kolme ja vuonna 2015 viisi prosenttia. Pariisin kaupunginvaltuuston tavoite on 15 prosenttia vuonna 2020. Kaupunki investoikin lähi­vuosina 150 miljoonaa euroa pyöräväylien rakentamiseen.



Talvella 2017–2018 vanhat pyörät vaihdetaan uusiin, kevyempiin ja kätevämpiin pyöriin. Vanhat Vélib-pyörät painavat 25 kiloa, uudet 20 kiloa. Samalla joka kolmannesta polkupyörästä tulee sähköpyörä. Sopimuksen sai Helsingin kaupunkipyörät toimittanut yhteenliittymä.



Sopimuksen arvo on ennen­kuulumaton: kokonaisuudessaan 600 miljoonaa euroa vuosina 2018–2032. Rahalla katetaan koko palvelupaketti: pääomakulujen ja verojen lisäksi operointi. Uusi operaattori sitoutuu kehittämään järjestelmää seuraavat 15 vuotta. Ennakoidaan, että tuon jakson aikana poljetaan vähintään 600 miljoonaa matkaa. Yhden matkan tuotantohinta on kirkkaasti alle euron, sillä pelkästään kausikorteista kertyy ­tuloja yli sata miljoonaa euroa.



Myös Helsingin kaupunkipyöristä on saatu rohkaisevia kokemuksia. Toukokuusta lokakuuhun 2016 Helsingin 500 pyörällä poljettiin noin 410 000 matkaa. Käyttäjät tulout­tivat kaupungille 450 000 euroa. Kausikortin ostaneita käyttäjiä oli noin 10 000 ja viikoksi tai päiväksi rekisteröityneitä 13 500.



Toukokuun alussa Helsingin järjestelmä kasvoi 1 400 pyörän ja 140 aseman laajuiseksi. Samalla Helsinki lainasi Espooseen vuoden kokeiluun 100 pyörää ja 10 asemaa. Espoo käy paraikaa markkinavuoropuhelua ja toteuttanee vielä tänä vuonna hankinnan, jonka tavoitteena on saada keväästä 2018 alkaen käyttöön 500 pyörän ja 50–60 aseman järjestelmä.



Turku käynnisti huhtikuussa 300 pyörän ja 30–35 aseman hankinnan. Palvelun käynnistämiseen pyritään vuonna 2018. Myös Kuopio on tänä keväänä tutkinut kaupunkipyöräjärjestelmän mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä esiselvityksessä, jonka tekoon osallistuin. Hankkeen kohtalo selviää päättäjien otettua kantaa asiaan.



Liikennevirasto julkaisi maaliskuussa raportin, jossa selvitettiin kaupunkipyöräjärjestelmien soveltuvuutta Jyväskylään, Lahteen, ­Ouluun ja Tampereelle. Selvitys vahvistaa kaupunkipyörien sopivan hyvin suomalaisiin kaupunkeihin.



Samalla uudenlaiset, ilman kiinteitä asemia toimivat kaupunki­pyörät tekevät tuloaan. Ne voivat merkitä alan tulevaisuudelle samaa kuin Uber taksialalle.



Kaupunkipyörien nopea yleistyminen on tehnyt niistä peruspalvelun, jota ihmiset odottavat päättä­jiltään jo pienemmissäkin kau­pungeissa. Uusien kuntapäättäjien ympäri maata kannattaa tarttua ­tilaisuuteensa ja nostaa kaupunkipyörät oman kuntansa asialistalle.



Martti Tulenheimo



Kirjoittaja on Pyöräliiton erityisasiantuntija.