Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Maanantaita juhlittiin Ranskassa kuin voitonpäivää. Moni löysi historiallisia yhtymiä Emmanuel Macronin presidentinvaalien murskavoiton ja toisen maailmansodan päättymisen juhlan väliltä. Kun vaalihuuma alkaa haihtua ja realismi palailla, alta paljastuu se, että vaalivoitto oli Macronin urakassa luultavasti helpoin osa. Nyt alkaa se vaikea taipale.



Macron-ilmiö kasvoi nopeasti, mutta se voi myös lakastua nopeasti. Yksi vaalien vahvimmista signaaleista oli ranskalaisten tyytymättömyys. Äänestysaktiivisuus jäi sunnuntaina alhaiseksi. Tyhjää äänestäneitä tai hylätyn äänen jättäneitä oli jokseenkin saman verran kuin Suomessa on äänioikeutettuja. Macron sai murskavoiton äärioikeiston Marine Le Penistä, mutta yksi kolmesta ranskalaisesta ei halunnut kumpaakaan ehdokasta maan presidentiksi. Tämä on historiallisen huono tulos Ranskassa. Kaiken lisäksi Macronin vahvin valtti oli Le Pen: ranskalaiset ryhmittyivät häntä vastaan.



Viedäkseen läpi omaa ohjelmaansa Macronin on hankittava selvä tuki parlamenttiin. Macronin kampanjaorganisaatio En Marche muuttunee poliittiseksi voimaksi, ­joka ryhmittäytyy kesäkuun parlamenttivaaleihin. Ryhmittäytyminenkin on tarkka paikka. Macron keräsi kannatuksensa esiintymällä jonkinlaisena puoluepolitiikan ­ulkopuolisena tuoreena hahmona. Jos hän haluaa ratsastaa Macron-ilmiöllä, hänen on luotava puolue, joka ei näytä ranskalaisten silmissä puolueelta vaan kansanliikkeeltä.



M acronilla on pieni onnistumisen mahdollisuus yrityksessään kiilata puoluekenttään. Ranskan puolueiden vanhat paikat eivät pidä, ja totuttu jako ­oikeistoon ja vasemmistoon on kuollut pystyyn. Puolueiden sisällä on ­jakaumia ja klikkejä, jotka löytävät teemoittain toisista puolueista kumppaneita.



On sosiaaliekoväkeä, jonka horisontaalinen kerros yltää vihreiden kautta sosialisteihin ja sieltä poliittiseen keskustaan. On kurin, järjestyksen ja vanhakantaisten arvojen kannattajia, joita riittää Front Nationalista maltilliseen oikeistoon.



J otta uusi puolue vastaisi Ranskan tarpeisiin ja ranskalaisten tyytymättömyyteen yhtä aikaa, parlamenttivaaleissa pitäisi luvata paljon: ­joustavampia työmarkkinoita, kevyempää ­ talouden sääntelyä, yrityksille helpotuksia palkkaamiseen ja irtisanomiseen, parempaa peruskoulutusta, nuorisotyöttömyyden ­laskua ja aktivoivaa mutta kattavaa sosiaaliturvajärjestelmää. Monet taloudellisista ­uudistuksista vastaisivat oikeiston näkemyksiä, mutta sunnuntaina yllättävän suuri osa maltillisen oikeiston kannattajista äänesti Le Peniä. Monet uudistuksista olisivat myös sellaisia, että niitä yrittävä saa kansan ja ammattiliitot kaduille osoittamaan mieltään. Tämä voi pakottaa vasemmiston ottamaan etäisyyttä uuteen presidenttiin.



Ensimmäiset tiedustelut kertovat, että tällaiselle kansanliikkeelle olisi kysyntää. Ranskalaiset ovat kyllästyneet siihen, että poliittisen vallan siirroissa vasemmalta ­oikealle ja takaisin asioiden pitkäjänteinen hoitaminen on käynyt mahdottomaksi.



Mutta Macronilla on kyllä edessään jyrkkä ylämäki. Pitäisi hallita jakautunutta kansaa, joka antoi vaillinaisen mandaatin. Pitäisi luoda puolue, joka ei tunnu puolueelta mutta joka saisi enemmistön parlamenttiin. Silloin ei tarvittaisi vanhojen poliittisten voimien kanssa koalitioita, jotka voivat ”tahrata” ja sitoa kompromisseihin. Tulisi ­rakentaa hallitus, joka näyttää epäpoliittiselta ja jossa on kokeneita mutta tuoreita ­voimia. Pitäisi uudistaa mutta jättää ennalleen kaikki sellainen, jonka muuttaminen nostattaisi kansan vastarinnan ja voisi puhkaista Macron-ilmiön.