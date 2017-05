Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Itämeren pohjaan Venäjän ja Saksan välille suunnitellun kaasuputken ympäristövaikutusten arviointi on edennyt Suomessa kuulemis­vaiheeseen, jonka aikana viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä.



Kaikkiaan 1 200 kilometrin pituinen Nord Stream 2 kulkisi nykyisten putkien tavoin Venäjän ja Saksan alueiden lisäksi Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesillä. Suomen talousvyöhykkeellä suunniteltu putkilinja kulkee 378 kilometrin matkan. ­Tähän matkaan Suomi voi vaikuttaa. Jos ympäristöehdot täyttyvät, lait ja kansainväliset sopimukset antavat rantavaltioille rajalliset mahdollisuudet puuttua merenpohjan käyttöön, joka tapahtuu oman talousvyöhykkeen ulkopuolella.



Suomi on korostanut kiistellyn kaasuputken merkitystä ennen kaikkea kaupallisena projektina, jota arvioidaan ympäristökysymyksenä.



Hanke on kuitenkin myös hyvin poliittinen. Se toisi Itämeren pohjaan kaksi uutta kaasuputkea, joiden takia EU:n riippuvuus venäläisestä maakaasusta kasvaa. Ruotsi ja Tanska katsovat asiaa turvallisuus- ja puolustuspoliittisista lähtökohdista. Maat ovat huolissaan Venäjän kasvavasta roolista Itämerellä.



N ykyisen, vuosina 2011 ja 2012 valmistuneen putkiparin ympäristöarvio oli poikkeuksellisen laaja. Suomessa hanke aiheutti kohun. Suuri joukko ympäristöviran­omaisia, poliitikkoja, ympäristöjärjestöjä ja tutkijoita pelkäsi putkiasennuksen ­aiheuttamaa mylläystä Suomenlahdella.



Putkilinjan tieltä räjäytettiin miinoja. Merenpohjaa ruopattiin ja pengerrettiin. Massoja siirrettiin 0,17 miljoonaa kuutiota, mikä vastaa keskikokoista suomalaista satamahanketta. Suomenlahti säästyi. Ympäristövaikutukset ovat olleet enimmäkseen ennakoituja, ja useimmat haitat jäivät paikallisiksi ja lyhytaikaisiksi.



Laaja ympäristöarvio on tarpeen myös nyt, vaikka se tuskin poikkeaa olennaisesti edellisistä. Suomenlahden pohjaan rakennettava kaasuputki ei saa olla läpihuutojuttu, vaan riskit pitää pystyä minimoimaan.



Suomessa olisi kuitenkin syytä tunnustaa selkeästi myös hankkeen poliittiset ulottuvuudet, vaikka virallisen Suomen toimista voisi muuta päätellä.