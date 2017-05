Pääkirjoitus

Saksan hallitusta johtavan kristillisdemokraattisen puolueen CDU:n kannalta sunnuntai oli edustuksellisen demokratian juhlaa.



Emmanuel Macronin voitto Ranskan presidentinvaaleissa häivytti uhkakuvia sekasorrosta EU:ssa, ja CDU:n oma menestys osavaltiovaaleissa Schleswig-Holsteinissa kohensi puolueen näkymiä syyskuun liittopäivävaalin lähestyessä.



Saksassa, toisin kuin Ranskassa, ei ole kyse Eurooppa-politiikan linjasta. EU- ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) jäi sunnuntaina viiden prosentin äänikynnyksen partaalle.



Sen sijaan sosiaalidemokraatit eli SPD pyrkii katkaisemaan Angela Merkelin vuodesta 2005 jatkuneen aseman liittokanslerina oman uuden kansleriehdokkaansa Martin Schulzin vetovoimalla.



Schulzille saattaa kuitenkin käydä hieman kuin pikajuoksijalle, jonka kuntohuippu ajoittuu keskelle talvea.



Alkuvuodesta Schulz ehti jo nostattaa puolueensa kannatuksen CDU:n rinnalle, mutta nyt puolue on jäänyt kakkossijalle jo kaksissa osavaltiovaaleissa. Sunnuntaina SPD sai noin 27 prosenttia äänistä, kun CDU:n osuus oli 32 prosenttia.



Suurempi koetus on edessä ensi sunnuntaina, kun vaalivuorossa on väestöltään suuri Nordrhein-Westfalen.