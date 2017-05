Pääkirjoitus

Niin on,

Valinnanvapaus

Emeritusprofessori

jos siltä näyttää. Tämä kulunut sanonta on tullut mieleen viime aikoina sote-uudistusta seuratessa. Nyt näyttää siltä, että Juha Sipilän (kesk) hallitus ei oikein itsekään tiedä, mitä se on tekemässä rakentaessaan aivan uudenlaista valinnanvapausmallia sote-palveluihin.Tänään tiistaina on määrä julkistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskeva lakiesitys. Valinnan­vapausmalli on kuin kirsikka valtavan sote-uudistuskakun päällä. Lukuisat asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet, että kirsikka uhkaa pilata koko kakun.Riski on iso ja todellinen, eikä hallitus ole tähän päivään mennessä kyennyt selittämään, miten tämä uhka torjutaan. Hallituksella onkin nyt selityksen paikka, kun lakiesitys etenee eduskunnan käsittelyyn.on ihan mukava asia. Sitä laajentamalla saa varmasti monta äänestäjää tyytyväiseksi. Vuoden 2019 alusta jokainen suomalainen valitsisi yksityisen tai julkisen sote-keskuksen ja listautuisi sen asiakkaaksi. Sote-keskukset saisivat rahoituksensa maakunnalta sen mukaan, kuinka monta potilasta on listautunut niiden asiakkaiksi.Iso ongelma syntyy siitä, että eri potilaat aiheuttavat sote-keskuksille erilaiset kustannukset. Halvimmat potilaat voivat maksaa nolla euroa vuodessa ja kalleimmat kymmeniätuhansia euroja. Miten siis määritellään hinta, jonka maakunta maksaa eri potilaista sote-keskukselle?Maksu ei voi määräytyä hoitosuoritteiden mukaan, koska siitä tulisi sote-keskukselle rahastusautomaatti. Suunnitteilla on asiakaskohtainen maksu, johon vaikuttaisi muun muassa asiakkaan ikä. Se sisältää kuitenkin valtavan riskin: yksityiset sote-keskukset voisivat houkutella itselleen vähän sairastavia asiakkaita ja tehdä isoja voittoja. Paljon ­sairastavia uhkaisi alihoito tai heidät lähetettäisiin maakunnan hoidettaviksi. Kustannukset karkaisivat käsistä.Martti Kekomäen mukaan hallitus tavoittelee mahdottomia, koska yksilökohtaista sairastavuusriskiä ei ole vielä missään kyetty määrittelemään. Toimivampi vaihtoehto voisi olla, että sote-keskus saisi väestöpohjan ja asiakas voisi halutessaan vaihtaa keskusta kuten nytkin. Sote-keskus saisi asiakaskohtaisen maksun sen mukaan, mitä kyseisen alueen potilaiden hoito keskimäärin maksaa. Näin on toimittu, kun kunta on ulkoistanut terveyskeskuksen yksityiselle yritykselle. Tulokset ovat olleet pääosin hyviä.