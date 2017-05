Pääkirjoitus

Suomalaiset ja kansainväliset tutkijaryhmät ovat viime aikoina laatineet kirjelmiä ja raportteja, joilla yritetään vaikuttaa päättäjiin metsien biotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä on tervetullutta, sillä tiedolle on juuri nyt suuri kysyntä EU:n valmistellessa kauaskantoisia päätöksiä.



Ilmastonmuutoksesta ja biotaloudesta ei kuitenkaan ole olemassa tutkijoiden muodostamaa kokonaisnäkemystä. Alan arvostettujen tutkijoiden näkemykset ja suositukset poikkeavat toisistaan.



Erityisen selvästi tämä käy ilmi puhuttaessa bioenergian ilmasto­vaikutuksista. Niistä tutkijat saattavat esittää lähes päinvastaisia näkemyksiä päättäjille.



Johtopäätöksiin vaikuttaa oleellisesti se, miten tutkijat rajaavat näkökulmansa ja millaista aikajännettä he käyttävät. Vaikutusta on myös sillä, tutkitaanko yksittäistä tuoteketjua vai suurempaa kokonaisuutta ja mitä tutkimuksia valitaan analyysin perustaksi.



Metsäbioenergiasta saatetaan usein puhua yhtenäisenä kokonaisuutena. Metsäraaka-ainelähteet ja logistiikka poikkeavat kuitenkin merkittävästi toisistaan eri tapauksissa. Myös se, millaista energiaa tuotetaan ja miten se tuotetaan, vaihtelee.



Näillä eroavaisuuksilla on vaikutusta tehtyihin päätelmiin.



Tavoitteena voi myös olla antaa suosituksia vaikkapa pelkästään ympäristökestävyydestä. Lopputulokseen kuitenkin vaikuttaa se, tarkastellaanko asiaa erikseen vai osana talouden muita rakenteita ja yhteiskunnan tavoitteita.



Tieteellisen tiedon tuottamisessa keskitytään yhä enemmän kapea-alaisiin erityiskysymyksiin. Suurella joukolla alojensa huippututkijoita on hyvät valmiudet tehdä tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä ja antaa suosituksia kapea-alaisista erityiskysymyksistä tai yhdestä näkökulmasta. Toisaalta on hyvin vähän tutkijoita, joilla on omaan tutkimukseen perustuvaa kokonaisnäkemystä laaja-alaisista ja monimutkaisista yhteiskunnan haasteista.



Päätöksenteon tueksi tarvittaisiin kuitenkin tieteen synteesiä. Nykyinen tilanne luo pohjan tehdä erilaisia tulkintoja siitä, mikä tieteen kokonaisnäkemys kulloinkin on.



Keskeistä on, miten tutkijoiden synteesinäkemys eri tutkimuksista muodostetaan. Tutkijat usein valikoivat vain tiettyjä alan tutkimuksia johtopäätöstensä ja toimenpidesuositustensa perustaksi. Tätä valintaa saattavat ohjata tutkijoiden oma erityisosaaminen sekä arvomaailma. Tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, että päätöksentekijät ja eri tiedotusvälineet valikoivat sen tieteellisen näkemyksen, joka tukee omaa agendaa. Seuraa kilpailu siitä, kenen näkemyksen takana on ”oikea” tieteen perusta tai auktoriteetti.



Biotaloutta tai bioenergian ilmastovaikutuksia voidaan tutkia monella eri tavalla, jotka kaikki voivat olla hyödyllisiä. Tutkimusten perusteella annetaan toimenpidesuosituksia poliitikkojen käyttöön, joten tarvetta olisi paitsi nykyistä laajemmille synteesinäkemyksille myös kestävyyskäsitteen kaikkien ulottuvuuksien – sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden – saman­aikaiseen tarkasteluun. Nämä ovat ne ulottuvuudet, jotka huomioiden päätökset joudutaan tekemään.



Ongelmia pitäisi pyrkiä ratkomaan kehittämällä kannustimia ja rahoitusta. Tutkijoiden työn kannustin on edelleen julkaista pääasiassa vertaisarvioiduissa tiedelehdissä.



Tieteeseen perustuvat, päättäjille suunnatut synteesiraportit eivät ole tutkimusta, joten niiden tuottamiseen ei ole saatavissa tutkimus­rahoitusta tai kovin paljon muunlaistakaan rahoitusta. Synteesi­raporttien laatimista tulisi korostaa tiedeyhteisön kannustimissa.



Raportteja pitäisi myös rahoittaa selvästi enemmän. Tämä voitaisiin tehdä joko yliopistojen ja tutkimuslaitosten budjettien tai päätöksiä ­tekevien toimijoiden – kuten ministeriöiden, eduskunnan ja viranomaisten – budjettien kautta.



Yksi mahdollisuus edistää asiaa olisi perustaa valtioneuvoston tai eduskunnan yhteyteen tieteellinen toimielin, jonka tehtävänä olisi koordinoida tällaista työtä eri aihepiireistä. Päättäjille suunnattujen synteesiraporttien laadun takaamiseksi olisi myös hyvä, että raportit kävisivät läpi tiedemaailman ja päätöksentekijöiden riippumattoman laatuarvion ennen julkaisemista.



Lauri Hetemäki



Kirjoittaja on apulaisjohtaja Euroopan metsäinstituutissa ja dosentti Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella.