Suomi olisi Euroopan toiseksi suurin talous, finanssi­keskus, ydin­asevalta, Nato-maa, Yhdysvaltain ykkösliittolainen, YK:n turvallisuusneuvoston jäsen ja itäraja sijaitsisi muutaman maan päässä Venäjästä, voisi syntyä houkutus järjestää kansanäänestys Euroopan unionin jäsenyydestä.Mutta Suomi ei ole mitään edellä mainituista. Britannia sen sijaan on niitä kaikkia. Sitä sopii miettiä hetken.uusi eurooppa­ministeri ja puolueen puheenjohtajaksi pyrkivä Sampo Terho on väläyttänyt, että Suomessakin järjestettäisiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä. Se voi olla puolueen pääteema kevään 2019 eduskuntavaaleissa.Ajoitus on kuitenkin pirullinen. Samalla kun Terhon pitäisi myydä ajatus kansanäänestyksestä suomalaisille, Britannia neuvottelee EU-eroaan eli brexitiä.Brexit on jo ennen neuvottelujen alkamista osoittautunut piinallisen surkeasti valmistelluksi projektiksi, jossa entisestä imperiumista on tullut naurun aihe. Brexit on myös saanut muut 27 jäsenmaata poikkeuksellisen yhtenäisiksi. Britannia saa todennäköisesti kalliisti turpaansa, ja konservatiivien lupaaman suloisen tulevaisuuden sijasta pelätään saarivaltion hajoamista.brexitiä EU:lla ei ollut kokemusta eroprosessista. Mutta keväällä 2019 unioni on kovan koulunsa käynyt. Nolottaa ajatuskin siitä, että joukko perussuomalaisia fixiteeraajia istuisi pöytään komission ennalta ärsyyntyneiden neuvottelijoiden kanssa ja yrittäisi vedättää suomalaisille suurta kansallisromanttista tulevaisuutta. Niissä neuvotteluissa Suomea vietäisiin kuin millilitran mittaa.Onneksi tähän ei tarvitse valmistautua. Itävallan, Hollannin ja Ranskan vaalit sekä Saksan äärioikeiston kujanjuoksu ovat osoittaneet, että EU-vastainen populismin puhuri on laantumassa.Tuoreen eurobarometrin mukaan suomalaisista 57 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, kun huonona sitä pitää vain 11 prosenttia. Terhon ajatusilmapallon takana ei ole kansa, eikä hänellä olisi tukenaan samanlaista roskalehtien viidakkoa kuin millä brexit saatiin aikaan. Terho joutuisi tukeutumaan leijonakorumiesten valeuutissivustoihin, mikä marginalisoisi perussuomalaisia entisestään.Entinen suurpuolue perussuomalaiset sai kuntavaaleissa 8,8 prosenttia äänistä. Jos puolue ryhtyisi eduskuntavaaleissa yhden tempun poniksi, 8,8 prosenttia voisi olla kelpo saalis.