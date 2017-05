Pääkirjoitus

Hallitukseen tuli viime perjantaina kerralla kolme uutta ministeriä: eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriksi nimitettiin Sampo Terho (ps), maa- ja metsätalousministeriksi Jari Leppä (kesk) ja oikeusministeriksi Antti Häkkänen (kok).Nimityksillä ratkaistiin samalla kertaa useita epäkohtia. Jari Lindstömin (ps) työtaakkaa inhimillistettiin, kun häneltä otettiin pois oikeusministerin salkku. Häkkäsen nimityksen myötä saatiin oikeusministeriksi juristikoulutuksen saanut.Myös ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk) työmäärää kevennettiin, kun maa- ja metsätalousasioille järjestettiin oma ministeri. Entiselle luomuviljelijä Tiilikaiselle olisivat hyvin sopineet sekä maatalous- että ympäristöministerin salkut muuten, mutta ympäristöministerin salkussa ovat myös asumisasiat. Joissakin aiemmissa hallituksissa ympäristöasiat ja asuntoasiat on jaettu eri ministereille.Samalla järjestyi ministerinsalkku Sampo Terholle. Tosin se ei ole kovin looginen kokonaisuus, kun mukana ovat kulttuuri ja urheilu sekä Eurooppa-asiat.Terhon salkkua on jopa perussuomalaisissa arvioitu kevyenpuoleiseksi. Sitä se voi monen mielestä olla, mutta Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa vasemmistoliiton puheenjohtajalla Paavo Arhinmäellä ei ollut edes Eurooppa-asioita jykevöittämässä salkkua.iime viikon nimitysten jälkeen hallituksessa on 17 ministeriä, saman verran kuin edellisen hallituksen loppuaikoina. Jyrki Kataisen pääministerikauden alussa ministereitä oli peräti 19, mutta puolueitakin oli kuusi. Ministereitä tarvittiin useita, jotta puolueiden parlamentaarinen kokoero saatiin näkymään myös hallituksessa. Nykyhallituksessa on vain kolme puoluetta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on kuitenkin joutunut antamaan periksi tavoitteestaan, että noin tusinalla ministerillä pärjätään.Ministerien välinen työnjako on aina hallitus­puo­lueiden keskinäisten neuvottelujen tulos. Osalla on salkussaan aivan looginen kokonaisuus, osalla taas ei.Ministerinpesti on poliitikon uran huipentuma. Halukkaita tehtäviin on jonoksi asti.iihen aikaan kun hallitukset olivat lyhytikäisiä, kierto hoitui itsestään. Vain keskeiset ­poliitikot istuivat hallituksesta toiseen, muut pantiin kiertoon.Vuodesta 1983, Kalevi Sorsan (sd) neloshallituksesta lähtien tilanne on ollut toinen. Alle vaalikauden mittaisia hallituksia on ollut sen jälkeenkin, mutta käytännössä silloin vain pääministeri on vaihtunut tai yksi ministeri pääministerin lisäksi, jos rivi­ministeri on noussut pääministeriksi. Ministerinsalkusta on tullut entistä harvempien herkkua.Neljässä vuodessa äänestäjät ehtivät kuitenkin jo kyllästyä samoihin ministeri­naamoihin. Siksi ministereitä aika ajoin vaihdetaan. Syitä on ainakin kaksi: hallitukseen saadaan tuoreita kasvoja, ja useampi pääsee vuorollaan ministeriksi. Ensimmäisellä keinolla pidetään äänestäjät tyytyväisinä ja toisella eduskuntaryhmä.Jo viime syksynä sosiaali- ja terveysministeri vaihtui Hanna Mäntylästä (ps) Pirkko Mattilaan. Vuodenvaihteessa elinkeinoministeriksi tuli Mika Lintilä (kesk) Suomen Pankkiin siirtyneen Olli Rehnin tilalle. Nykyisen hallitukseen tulee vielä ainakin yksi uusi ministeri, kun peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) väistyy. Hänen tilalleen tulee Annika Saarikko. Vaihto on tarkoitus tehdä viimeistään kesäkuussa.