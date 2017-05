Pääkirjoitus

Eilen tiistaina hallitus pääsi vihdoin sopuun sosiaali- ja terveyspalvelujen sote-uudistuksen viimeisestä puuttuvasta osasta eli esityksestä valinnanvapauslaiksi. Esitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsit­telyyn.



Valinnanvapaus on osa kokonaisuutta nimenomaan poliittisista syistä, sillä se oli kokoomuksen ehto maakuntamallin sisältävän sote-uudistuksen hyväksymiselle. Aivan samalla tavalla poliittisella päätöksellä työterveyshuolto ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto jäivät aikoinaan pois uudistuksesta.



Nyt kansanedustajat pääsevät käsittelemään laajaa ja monimutkaista lakiesitysten nippua. Kyse on samaan aikaan ihmisille erittäin tärkeästä ja ratkaisevissa elämänvaiheissa läheisistä palveluista mutta myös monimutkaisesta kokonaisuudesta, jonka ymmärtäminen on asiantuntijoillekin vaativaa.



Poliitikoille luontevinta olisi puhua ­uudistuksissa kartalle piirretyistä rajoista ja organisaatioiden vallankäytöstä. ­Uudistus ei kuitenkaan tule valmiiksi, jos lakiesitykset menevät edes suurin piirtein hallituksen toivomassa muodossa ­läpi eduskunnan käsittelystä.



Todelliset vaikutukset syntyvät vasta sitten, kun asioita ryhdytään tekemään käytännössä. Mitä silloin tapahtuu, on vielä hyvin karkeiden arvioiden varassa.



Lakiesityksen perustelut myöntävät tämän: ”Yksityiskohtaiseen mallintamiseen ja laskemiseen perustuva vaikutusarviointi on käytännössä mahdotonta.”



U udistuksen läpivienti edellyttää monen suuren palan haukkaamista lähes yhtä aikaa. Ratkaisevassa asemassa ovat tiedon kerääminen ja käyttäminen sekä toimivien kannustimien rakentaminen.



Hyvä johtaminen tai yksittäisen ihmisen näkökulmasta viisaan valinnan tekeminen edellyttää laadukasta tietoa. Jo toimivien it-järjestelmien rakentaminen on suuri urakka, joka on pää­osin tekemättä.



Jotta ihmiset saisivat oikeita palveluja oikeaan aikaan, ennaltaehkäisyn asema paranisi ja verovarat käytettäisiin viisaasti, kannustimien täytyy olla kohdallaan.



Se tuskin onnistuu heti alussa. Poliitikkojen ja virkamiesten pitää varautua jatkuvien korjausliikkeiden tekemiseen.