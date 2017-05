Pääkirjoitus

Hallintarekisteriä koskevassa asiassa nähtiin eduskunnassa tiistaina erikoinen episodi. Sen järjestivät perussuomalaiset.



Osalle eduskuntaryhmää ei kelvannut hallituspuolueiden neuvottelema ratkaisu. Siinä suomalaiset olisivat voineet siirtää osakkeensa ulkomaiseen arvopaperirekisteriin, ja näistä osakkeista saaduista tuloista olisi peritty Suomessa lähdevero. Niinpä eduskuntaryhmä otti iltapäivän mittaisen aikalisän.



Vaikka osakkeiden omistajayhtiö käy ilmi suomalaisesta arvopaperirekisteristä, ulkomaisista ei välttämättä käy.



Illalla hallituspuolueet löysivät uuden kompromissin. Hallintarekisterissä olevien osakkeiden osingoista peritään 50 prosentin ennakonpidätys. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi uskoo, että esitys menee läpi ryhmässä, vaikka torstain kokouksessa asiasta saattaa nousta pulinaa.



Hallintarekisteri on vaikea pala perussuomalaisille, erityisesti puolueen rivi­äänestäjille. Kentältä kuuluu jo nyt jupinaa, että hallituskipeydessään puoluejohto on valmis myymään loputkin periaatteensa. Perussuomalaiset ovat ammentaneet kannatuksensa herrakaunasta, ja nyt puolue on itse paapomassa parempi­osaisia – tai siltä se ainakin puolueen ­riviäänestäjän mielestä näyttää.



Tavalliselle äänestäjälle osakeomistuksien sijoittaminen ulkomaille hallintarekisteriin ei ole kovin omakohtainen asia.



P erussuomalaiset tarvitsevat hallituksen neuvotteluissa näyttäviä voittoja, jotta kannatus ei hupenisi entisestään.



On helppo ymmärtää, miksi keskusta ja kokoomus suostuivat perussuomalaisten vaatimukseen hallintarekisteristä. Puolueen pysyminen hallituksessa on muutenkin kiikun kaakun. Vaalikentillä kansanedustajat joutuvat vastaamaan kansalaisten kritiikkiin päätöksistä, joita edustajat eivät itsekään kannata.



Keskustalle ja kokoomukselle taas on tärkeää pitää hallitus edes jotenkuten pystyssä. Sdp:n kannatuksen ollessa ­kasvussa hallituspuolueilla ei olisi varaa ­ennenaikaisiin vaaleihin. Hallitus voisi kenties kitkuttaa jonkin aikaa niin, että perussuomalaisten tilalle otettaisiin Rkp ja kristillisdemokraatit.