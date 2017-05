Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sekä Suomen että koko Euroopan rahoitusmarkkinoista on tarjolla kaksi totuutta: keskiarvoon ja lähempään tarkasteluun perustuva.



Suomessa asuntojen hintakehitys on maltillista. Asuntoluottojen määrä on kasvanut, mutta rauhallisesti. Kulutusluottoja otetaan enemmän, mutta eipä se kasvaneina maksuhäiriöinä näy. Euroopan pankkisektori on toipumisvaiheessa kriisivuosien jälkeen, mutta ihan iskussa.



Toisaalta Helsingissä asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet vauhdilla. Asuntolainaa on vain kolmasosalla kotitalouksista. Niillä, joilla asuntolainaa on, velkaa on keskimäärin melkein kahden vuoden tuloja vastaava summa. Osalla velka vastaa kotitalouden viiden vuoden tuloja.



Euroopan pankitkin täyttävät niille asetetut kriteerit. Mutta jos haluaa säilyttää keskiarvon illuusion, ei kannata perehtyä Italian pankkien tilanteeseen.



Lähempi tarkastelu voi olla pikkuseikkoihin takertumista ja mikrotason askartelua. Mutta kun mikrotason ongelmia on riittävästi, ne muuttuvat makrotason huoliksi ja systeemisiksi ongelmiksi. Jos Euroopan talouskasvu ja inflaatio kiihtyvät – mikä on odotettavissa –, korot nousevat, pahimmin velkaantuneet joutuvat maksuvaikeuksiin ja moni keskiarvokin alkaa olla uhattu. Mikro kohtaa makron.