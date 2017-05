Pääkirjoitus

että pian on kesä? No tietysti bussien kylkiin liimatuista mainoksista, jotka kirkuvat punkkivaaraa.Kuvasta katsoo verenhimoinen susi, jonka silmäkulmassa sojottaa punkki: ”Kumpi pedoista on vaarallisempi?”, mainos kysyy.Ei kumpikaan. Molempia pelätään enemmän kuin kannattaisi.Selasin muutama vuosi sitten ­Tilasto­keskuksen kuolinsyylukuja parinkymmen vuoden ajalta. Puremien ja hyökkäysten aiheuttamissa kuolemissa eivät hukat tai punkit juhli. Susi ei ole tappanut Suomessa ketään yli sataan vuoteen, mutta muisto vaarallisuudesta elää. Punkki aiheutti muutamien ihmisten kuoleman.valossa ampiaisen pitäisi herättää enemmän kauhua. Sen pistot tappoivat yli kaksikymmentä suomalaista. Koiran, hevosen tai naudan käsittelyssä menehtyi liki yhtä moni.Suomen vaarallisin eläin on hirvi. Auton ja hirven yhteentörmäyksissä kuoli satakunta ihmistä. Tappaja on taas aktivoitumassa. Hirvikolarit saavuttavat yhden huippunsa keskikesällä.Punkit aiheuttavat kahta ikävää tautia, borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Borrelioosiin tepsii lyhyt lääkekuuri. Puutiaisaivokuumetta vastaan voi ­suojautua rokotteella, jos liikkuu riski­alueilla.Tautiseen punkkiin törmääminen on yhä sattuman kauppaa. Vain joka viideskymmenes borreliapuraisu sairastuttaa. Aivokuumeen todennäköisyys on vielä pienempi. Jos kymmenentuhatta turistia viettää kuukauden päivät punkkiparatiisissa, yksi saattaa saada taudin. Lähestytään käänteistä lottovoittoa.. Elämä ei ole todennäköisyyslaskentaa. Riskisuhde tuskin lohduttaa, jos tauti iskee. Silti kannattaa muistaa, että suven suurin riski on ihminen itse.Alkoholi maistuu kesällä. Seuraukset tiedetään. Luonnonvesiin hukkui vuosittain 150–200 uimaria. Turmat kasautuvat kesäkuukausiin.Rusketus voi muuttua painajaiseksi. Noin tuhannella suomalaisella todetaan vuosittain melanooma.Grilli-iltakin voi olla vaaran paikka. Kymmenet heittävät henkensä tukehtumalla ruokaan.Kun pitää järjen ja hellehatun päässä, kesälaitumilla voi kirmata huoletta. ­Ilman kokovartalohaalaria ja punkki­paniikkia.