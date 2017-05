Pääkirjoitus

Suomi otti vetovastuun Arktisessa neuvostossa torstaina. Lähtökohdat kaksivuotiselle puheenjohtajuuskaudelle ovat vaikeat, sillä poliittinen epävarmuus on lisääntynyt. Epävarmuutta lisäävät Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin, jotka esimerkiksi suhtautuvat vähätellen ilmastonmuutokseen.



Etenkin Yhdysvaltojen suunnanmuutos – presidentti Barack Obaman kaudella maa korosti voimakkaasti ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisella alueella – tuo varjoja Arktisen neuvoston työhön, joka suurelta osin keskittyy ympäristönsuojeluun. Suomi on nimennyt päätavoitteikseen ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja kestävän kehityksen edistämisen.



Arktinen alue on myös ilmastonmuutoksen symboli, sillä se on lämmennyt kaksi kertaa niin paljon kuin muu maailma. Jäätiköt ja arktinen merijää sulavat, ja merenpinta nousee toisaalla. Vaikutukset ovat globaaleja.



A rktinen neuvosto perustettiin parikymmentä vuotta sitten parantamaan ­yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueen valtioiden välillä ja nostamaan esiin ­alkuperäiskansojen ongelmia. Jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä, Kanada ja Yhdysvallat. Tarkkailijoihin kuuluu muun muassa Kiina. Neuvosto tarjoaa maille hyvän alustan yhteistyöhön. Se on yksi harvoista paikoista, joissa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajat tapaavat säännöllisesti.



Ympäristönsuojelun edistäminen on ollut neuvoston päätavoitteita koko ajan. Koska sotilaallisia asioita ei käsitellä, toimijat ovat voineet keskittyä käytännön työhön. Sitovia päätöksiä ei tehdä, ja suositusten toteutus ontuu monessa jäsenmaassa.



Yhteistyö on kuitenkin edistänyt tärkeiden sopimusten syntyä. Esimerkiksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n hyväksymä polaarikoodi auttaa vähentämään kasvavan meriliikenteen riskejä. Koodi kieltää öljyn ja öljyisten vesien sekä kemikaalien päästämisen mereen arktisilla vesillä.



S uomi on määritellyt pääteemoikseen ympäristönsuojelun, meteorologisen yhteistyön, viestintäyhteydet ja koulutuksen.



Presidentti Sauli Niinistö on pohtinut mustan hiilen ja soihdutuksen nostamista ilmastonmuutoskeskusteluun. Tähän Suomella on myös velvollisuus. Noen ja metaanin vähentämistä koskeva puitesopimus hyväksyttiin neuvoston ministerikokouksessa vuonna 2015. Suomen tulee valmistella selvitys, miten ilmastoon vaikuttavia yhdisteitä on vähennetty ja tehdä suosituksia tulevalle toiminnalle. Suomi nimittää toimintaohjelman puheenjohtajan.



Suomi on sitoutunut jatkamaan ilmastonmuutosta hillitsevää työtä, jonka Yhdysvallat aloitti neuvostossa Obaman aikana. Tavoite on ollut, että maata lämmittävälle mustalle hiilelle asetetaan päästövähennystavoitteet. Öljynporauksen yhteydessä tapahtuva soihdutus on merkittävä mustan hiilen lähde arktisella alueella. Päästöjä aiheuttaa myös raskaalla polttoöljyllä kulkeva laivaliikenne.



Arktinen neuvosto on yhä merkittävä ympäristöyhteistyön foorumi. Puheenjohtajana Suomi on vastuussa kaikesta neuvoston toiminnasta. Siihen kytkeytyy myös epä­virallisia foorumeita, ja Suomi voi edistää kestävän kehityksen tavoitteita erilaisten puheenjohtajuuksien kautta.



Puheenjohtajuus tuo Suomelle tilaisuuden profiloitua arktisena maana ja tuoda esiin myös suomalaisia erityispiirteitä, kuten luontoa ja matkailua. Suomi korostaa ­tavoitteissaan toimia, joiden avulla erilaiset vuosien varrella hyväksytyt suositukset ­tulisi toteuttaa. Tässä Suomella riittää tekemistä.