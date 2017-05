Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Rakennusten suunnittelua koskeviin määräyksiin on tulossa iso joukko muutoksia, kun hallitus purkaa normeja. Suomen koko ­rakennusmääräyskokoelma päivitetään tänä vuonna. Tavoite on paitsi ajantasaistaa pykälät myös vähentää sääntelyä ja alentaa kustannuksia.



Toukokuun alussa valtioneuvosto hyväksyi asetuksen rakennusten esteettömyydestä. Määräykset höllenivät opiskelija-asuntojen kohdalla niin, että vastedes vain viidessä prosentissa opiskelija-asuntoja tulee olla esteettömyysmääräysten mukaiset wc- ja pesutilat. Muutos on paikallaan. Opiskelija-asuntoja ei ole tarkoitettu lopullisiksi kodeiksi.



Muutoksia on ensi vuoden alusta lähtien tulossa myös esimerkiksi vesi- ja viemärilaitteistoja, paloturvallisuutta, meluntorjuntaa ja äänieristystä, energiatehokkuutta, kosteusteknistä turvallisuutta sekä pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskeviin säännöksiin.



Tällä viikolla lausuntokierrokselle lähti hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta. Väljennyksiä esitetään muun muassa väliseiniä ja taloteknisiä hormeja tai kuiluja koskeviin säännöksiin, jotka on koettu ongelmallisiksi.



Yli 180 milliä paksut väliseinät sekä ­ilmanvaihtohormit ja huoltokuilut rajattaisiin kerros­alaan laskettavan pinta-alan ulkopuolelle, eivätkä ne eivät enää kuluttaisi rakennusoikeutta. Muutos edistäisi muun muassa asuntojen äänieristävyyttä ja energiatehokkuutta. Myös hormit ja kuilut voisivat esityksen mukaan ylittää sallitun rakennusoikeuden. Tämä helpottaisi ilmanvaihdon suunnittelua, kannustaisi rakentamaan riittävän väljiä hormeja ja siten helpottaisi huoltoa.



P ykäläviidakon järkeistäminen on tarpeen etenkin silloin, kun muutos parantaa asumisviihtyvyyttä. Nykymääräyksissä on runsaasti säännöksiä, joita on varaa keventää.



Hyvää rakentamista ovat väljät ratkaisut, joissa ilmanvaihtoa päästään korjaamaan. Säännösten tulee kannustaa laadukkaaseen rakentamiseen ja erilaisten materiaalien käyttöön sekä energiatehokkuuden lisäämiseen. Myös kosteusteknisessä turvallisuudessa on parantamisen varaa. Uusien hometalojen syntyminen tulee kaikin tavoin estää.