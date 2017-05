Pääkirjoitus

Välimiesoikeuden ratkaisu Hel­singin automaattimetron aikatauluriidasta vaikuttaa ensi silmäyksellä helpotukselta myös pääkaupunkiseudun veronmaksajille. Välimiesoikeuden mukaan järjestelmätoimittaja Siemens oli syypää suurimpaan osaan hankkeen myöhästymisestä.



Asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa. Vasta myöhemmin saadaan tietää, toimiko Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL oikein purkaessaan sopimuksen Siemensin kanssa ja miten korvausvastuut jakautuvat. Toisenlainen välimiesoikeuden päätös olisi kuitenkin huonontanut HKL:n ­mahdollisuuksia kiistassa.



Päätös muistuttaa samalla, mikä ongelma Helsingin metrosta piakkoin Hel­singin ja Espoon metroksi laajenevalla liikennemuodolla on edessä.



Automaattimetron piti olla osa kokonaisratkaisua, jossa Espooseen rakennettavien metroasemien laitureita voidaan lyhentää ja lyhyempien junien vuoroväliä kasvattaa lisäämättä palkkamenoja. Tämä yhtälö on myöhemmin kyseenalaistettu.



Länsimetro käynnistyy tiheämmin vuorovälein ilman automatisointia. Lähitulevaisuudessa kuitenkin vaanii pelko metron kapasiteetin ylittymisestä. Miten se ratkaistaan, on yhä täysin auki.