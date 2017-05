Pääkirjoitus

pihamalla Pariisissa ­Emmanuel Macronin vaali­valvojaisiin kertynyt väki laskee suurelle kuvaruudulle ilmestyviä numeroita yhteen ääneen. Enää muutama sekunti, kun ennuste julkistetaan. Jännitys kasvaa kylmästä hytisevässä väessä.”Six, cinq, quatre, trois, deux, un – MACRON! Ranskan uuden presidentin kuva nousee täyttämään kuvaruudun. Ranskan liput liehuvat, ihmiset halaavat, muutamat aloittelevat Marseljeesia.vaalien omituisimmista episodeista oli niin sanottu Macron-leaks. Juuri ennen kuin Ranskan vaalihiljaisuus alkoi lauantaina, netissä levitettiin asiakirjoja, joilla yritettiin mustamaalata Macronia. Aitojen ja hakkeroimalla saatujen asiakirjojen seassa oli Macronin kampanjaorganisaation mukaan myös väärennöksiä.Silti murskalukemat ilmestyivät Louvren näyttöön sunnuntaina: kaksi kolmesta valinnan tehneestä äänesti Macronia.Ensimmäiset arviot hyökkäyksestä olivat sen suuntaisia, että se oli amatöörimäinen eikä – todennäköisesti ulkomailta operoituna – ymmärtänyt kohdemaata. Pariisissa harva edes huomasi operaatiota, ja joka huomasi, piti sitä vain ärsyttävänä.Ensimmäiset arviot saattavat olla päätelmiä vasta operaation ensimmäisestä erästä. Kun Yhdysvalloissa vuodettiin presidentinvaalien alla demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin sähköposteja, hakkeroijat ehkä uskoivat Clintonin voittavan, mutta he yrittivät vuodoillaan saada aikaan heikon johtajuuden.Macronin johtajuus lujittuu, jos hän saa luotua puolueen, joka ottaa enemmistön parlamentissa. Parlamenttivaaleihin on vain kuukausi. Puolue on organisoitava nopeasti. Osa 577 vaalipiiriin valituista ehdokkaista julkistettiin torstaina. Enemmistövaalitapa tekee ehdokkuudesta herkän: ehdokkaan persoonalla on suuri merkitys. Macron-ilmiön nosteeseen pyrkii mukaan monenlaista väkeä. Siivilöintiä ei ehditä tehdä kunnolla.Tämä on tuttua Suomesta: kun perussuomalaiset olivat nosteessa, nousuvesi otti kuljettaakseen sekalaista saalista.taustasta ei löytynyt mitään kummallista, mutta tarkka hakkeroija voi löytää parlamenttivaalien ehdokkaista tietoja, joilla voi vaikuttaa vaalipiireissä. Jos Macronin puolue epäonnistuu parlamenttivaaleissa, hänen hallituksensa jää kompromissien sitomaksi koalitioksi, Macron-ilmiö tahraa itsensä vanhojen voimien peleihin, ja uudistukset ovat vaarassa. Ranskaan syntyisi heikko ­Macronin hallinto. Se sopisi joillekuille.