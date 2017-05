Pääkirjoitus

Valtiovarainministeriö

kertoi alkuviikosta, miten kiinteistöverotuksen perusteena oleva maapohjan arvostaminen muuttuu lähivuosina. Vuodesta 2020 alkaen käytössä olisi järjestelmä, jonka pitäisi olla nykyistä oikeudenmukaisempi.Vuosien mittaan maapohjien kauppahinnat ovat eriytyneet alueellisesti, mutta se ei ole näkynyt verotuksen perusteissa. Vastedes Maanmittauslaitos tuottaa tiedot, joita verohallinto ­soveltaa kiinteistöverotuksessa. Myös kansalaisille luodaan mahdollisuus tarkastella hintoja ja veron määräytymisen perusteita.Käytännössä veroperusteiden muutos näkyy yksittäisen veronmaksajan kannalta esimerkiksi siten, että kiinteistöverotus kiristyy kasvukeskuksissa ja lievenee syrjä­seuduilla. Tai ainakin näin voisi päätellä ministeriön linjauksesta, jonka mukaan ­tarkoitus ei ole kiristää tai keventää verotusta, vaikka joillakin alueilla verotusarvot voivat nousta ja joillakin laskea.Piakkoin käynnistyy myös rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus. Siinä ­tavoitteet ovat samanlaiset.allinnon näkökulmasta voi hyvinkin pitää paikkansa, ettei uudistuksilla tavoitella kiinteistöveron tuoton kasvattamista. Siihen ajavat kuitenkin muut syyt. Ja jos kiinteistöverotusta kiristetään, verotusarvojen ­pitää vastata paremmin todellisuutta.Miksi verottaja sitten katselisi tulevaisuudessa nykyistä ahnaammin kiinteistöjä? Syy on yksinkertainen. Avoimessa maailmassa verottaminen on sitä vaikeampaa, mitä ­helpommin kohde luiskahtaa pois käsistä.Pääomat liikkuvat liukkaasti rajojen yli. Yritysten arvoketjut ovat nykyisin niin monimutkaisia ja kansainvälisiä, että on hyvin vaikea sanoa, missä suhteissa niiden voittoja pitäisi verottaa eri maissa. Koska jokaisella valtiolla on omat intressinsä, yksimielisyyttä verotuksen perusteista on vaikea löytää. Vaikka varsinaisia veroparatiiseja ei ­olisikaan, valtiot kiistelisivät verotulojen jaosta. Se on jo näkynyt Suomessakin verottajan ja yritysten välisinä ­oikeusjuttuina.Jännitteet vain kasvavat, kun valtiot pyrkivät verotusta keventämällä kilpailemaan sekä yritysten sijaintipaikoista että niiden halusta näyttää voittoa juuri kyseisessä maassa. Suomikin on ollut vauhdittamassa tätä verokilpailua. Seuraava suuri sysäys kisan kovenemiseen voi tulla Yhdysvalloista, jos suunnitelmat yritysverotuksen radikaaleista muutoksista toteutuvat.Digitaaliset palvelut siirtävät verokilpailua myös tuottoisan arvonlisäveron puolelle, eikä edes ansiotulojen verottaminen takaa varmaa tuottoa muuttoliikkeen takia. Suomessa nuoren ja koulutetun väen maastamuutto näkyy nykyisin selvimmin ruotsin­kielisessä kansanosassa, jolla kielikynnys Ruotsin suuntaan on olematon.ällaisessa maailmassa tontti ja sillä seisova talo ovat verottajalle houkuttelevia kohteita. Kumpikaan niistä ei lähde maasta pois, vaikka vero kiristyisi. ­Molemmista on hyvät rekisterit, joten omistuksen piilottaminen on vaikeaa. Ei haittaa, vaikka omistaja asuisi jo toisessa maassa.Kiinteistöveron osuus kokonaisverokertymästä ei ole kovin suuri – runsaan kolmen prosentin luokkaa –, mutta se on verona varsin näkyvä ja koskettaa ihmisille tärkeitä asioita, kuten koteja. Siksi kiinteistöveron taso ja sen perusteet ovat kokoaan merkit­tävämpiä, kun ihmiset arvioivat verotuksen hyväksyttävyyttä. Koko verojärjestelmän oikeudenmukaisuus kuitenkin edellyttää entistä enemmän valtioiden yhteistyötä.