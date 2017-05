Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Uudelleen virinnyt keskustelu Suomen mahdollisista turvatakuista Virolle ­todennäköisesti hämmentää monia suomalaisia. Suomi ei ole puolustus­liiton jäsen eikä myöskään ole yksipuolisesti antanut turvatakuita muille maille. EU:n perussopimuksen mukainen auttamisvelvoite Suomella kyllä on.



Vielä enemmän keskustelu hämmentää Virossa, missä Suomessa käyty keskus­telu Viron puolustuksesta uutisoidaan näkyvästi. Viro ei hae turvatakuita Suomelta eikä EU:lta, vaan Viron puolustusajattelu perustuu Nato-maiden keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen.



Vaikeasti aukeavan keskustelun juuret ovat 1990-luvulla, kun itsenäisyytensä takaisin saaneet Baltian maat eivät kuuluneet Natoon eikä niiden alueen sotilaallisesta puolustamisesta ollut suunnitelmia oikein missään.



Asian pohtiminen Suomessa oli perusteltua, koska kriisi Baltiassa oli ja on ­todennäköisin tapa Suomelle joutua mukaan aseelliseen konfliktiin.



Nyt on tarjolla hyviä tilaisuuksia siirtyä asiassa eteenpäin.



Ensimmäinen tilaisuus on puhe, jonka presidentti Sauli Niinistön on määrä pitää Tallinnassa tänään lauantaina.



Niinistön osallistuminen vuosittaiseen Lennart Meri -konferenssiin on jo itsessään hyvä askel. Suomen korkeinta johtoa ei ole aiemmin tilaisuudessa nähty.



T austalla on tapahtunut muutoksia, jotka lähentävät Suomea ja Viroa myös valtiojohdon tasolla. Aiempi lähentyminen on ollut vahvinta kansalaisten kesken.



Viro arvioi saaneensa toivomansa tuen puolustukselleen. Maa ei enää entiseen malliin kampanjoi Natossa omassa asiassaan eikä myöskään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta.



Henkilötasolla Niinistöllä näyttäisi olevan mutkattomampi yhteys presidentti Kersti Kaljulaidin kuin hänen edeltäjänsä Toomas Hendrik Ilveksen kanssa.



Suomen ja Viron lähentäminen saa juhlalliset puitteet maiden itsenäistymisen satavuotisjuhlista.



Virossa juhlistetaan Suomen tasavuosia näkyvästi. Viron omasta itsenäistymisestä on sata vuotta ensi helmikuussa, ja sen juhlinta on jo alkanut.