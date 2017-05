Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Euroopan unionin komission torstaina julkistama kasvuennuste on koristettu Euroopan kartalla, jossa synkimmän vihreän sävyn saavat heikoimmin kasvavat maat. Omassa yksinäisyydessään kaikkein tummimmassa päässä on Italia.



Ison euromaan tummuminen on uhka koko euroalueelle.



Kun Suomi oli muutama vuosi sitten ennusteiden hännillä, Suomen mittauksia voitiin selittää monilla suhdanneluonteisillakin tekijöillä: Nokian työntö oli kadonnut, ja Suomessa oli tehty kilpailu­kykyä syöviä kalliita työmarkkinaratkaisuja. Italian ongelmia syventää se, ettei kasvuttomuuteen ole minkäänlaisia ohi­meneviä syitä vaan kaikki on syvällä ­rakenteissa. Italian talouden tuottavuus on kroonisesti huonoa ja talouspolitiikan ohjattavuus heikkoa. Myös politiikka on ­sotkussa. Lisäksi pankkisektorissa on paljon mätää.



Suomi nousi muun Euroopan mukaan viime hetkellä. Kun euroalue on näin ­kattavassa kasvussa, Euroopan keskuspankki joutuu ennen pitkää vähentämään rahapoliittista elvytystään, kun ­inflaatio kiihtyy. Tämä hetki voi tulla ­Italian kannalta liian pian: nousevat korot ja rahapolitiikan kiristäminen olisivat Italian taloudelle myrkkyä.