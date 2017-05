Pääkirjoitus

sinä olisit mieluummin, ylivertainen tähti huonossa joukkueessa vaiko voittajatiimin heikoin lenkki? Työyhteisö­valmentajan retorinen kysymys jäi vaivaamaan ja vaati vastauksen.Voittaminen tuntuu hyvältä. Hetkellisesti, siinä tuulettaessaan, voi tuntea olevansa nopeampi, taitavampi ja ylivoimaisempi kuin muut. Voittamisen kruunaa se, jos hurmion hetkeä ovat jakamassa paitsi maalisuoralle jäätyneet kanssakilpailijat myös kourallinen yleisöä.Voitonhuuma on kemiaa. Mielihyvän kokemus syntyy aivolisäkkeestä ja hypotalamuksesta vapautuvien endorfiinien ansiosta. Nämä vaikutukseltaan oopiumin kaltaiset aineet kiinnittyvät aivosolujen reseptoreihin. Mitä isompi voitto, sitä rajumpi endorfiinimyrsky.voittaminen on palkkio peräänantamattomuudesta ja kovasta työstä. Tavoitteen saavuttaminen on vaatinut hikeä ja uhrauksia, nyt on tilipäivän vuoro. Mutta riittääkö endorfiinia mielihyväksi asti, jos itse tietää riman pysyvän paikallaan vain siksi, että se on tosi­asiallisesti alitettu? Kaikki voitot eivät vaadi aitoa kilvoittelua.Mestariporukoiden heikommat lenkit, ikuiset kakkoset vailla mitalien mahdollisuutta, voivat saada sisäisen palkintonsa kokiessaan taitojensa kehittyvän.Ruotsalainen Marcus Ericsson ei ole koskaan kavunnut F1-palkintokorokkeelle Kimi Räikkösen tai Valtteri Bottaksen seuraksi. Viime kauden parhaaksi saavutukseksi hänelle jäi Meksikon GP:n yhdestoista sija. Edellisellä kaudella hän oli sarjan kahdeksastoista. Sen sijaan alemmista luokista menneiltä vuosilta palkintokaappi notkuu: mestaruuksia on niin Formula BMW- kuin Japanin F3-sarjasta. Jokin hänetkin motivoi lähtöruutuun osakilpailu toisensa jälkeen.kotikaukaloissa puurtaa kultakypäriä, jotka eivät välttämättä edes haikaile NHL:n rahajäille. Elämä vaikkapa Porissa tai Lappeenrannassa voi tarjota jotain sellaista, mitä ei vaihtaisi Pohjois-Amerikan peli- ja hotellikiertueisiin. Kuinka pitkälle vie kunnianhimo, jos toisessa vaakakupissa on suuria uhrauksia ”siviilielämältä” ja jopa läheisiltä?Työelämä voi tarjota voiton ja tappion tunteita siinä missä urheilukin. Mutta millaisessa tiimissä ja missä roolissa tulevaisuutensa haluaisi pelata: loistaa tähtenä mutasarjassa vai jotenkuten selvitä paljon paremmassa? Huonolla porukalla onnistuu pilaamaan hyvätkin ideat, mutta hyvä tiimi voi tehdä ihmeitä vähän vähemmilläkin eväillä. Hauskempaa lie huiskutella onnistujien joukossa.