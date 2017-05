Liikennepsykologian tutkijat Vieraskynä-kirjoituksessa: Pyöräilykypärän pakollisuutta koskevaa säädöstä ei pidä kumota – seurauksena kallo- ja aivovammat yleistyisivät

Pääkirjoitus

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt ehdotuksen uudeksi tieliikennelaiksi lausuntokierrokselle. Lakiluonnoksessa ehdotetaan muun muassa pyöräilykypärää koskevan säädöksen kumoamista.



Nykyisen lain mukaan ”polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää”. Kypärättä ajamisesta ei tosin rangaista.



Suomessa pyöräilykypärän käyttöaste on moniin muihin maihin verrattuna korkea: Helsingissä 64 prosenttia pyöräilijöistä käyttää kypärää, koko maassa 42 prosenttia.



Maissa, joissa pyöräilykypärän käyttö ei ole pakollista, kypärää käytetään selvästi vähemmän. Uskoaksemme kypärää ei käytettäisi Suomessa näin yleisesti, ellei asiasta säädettäisi laissa.



Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että pyöräilykypärä suojaa pään ja kasvojen yläosien vammoilta, kun pyöräilijä kaatuu, törmää esteeseen tai kolaroi toisen tienkäyttäjän kanssa.



Vastikään julkaistussa tutkimuskirjallisuuden systemaattisessa katsauksessa osoitettiin, että onnettomuuteen joutuneilla kypärää käyttäneillä pyöräilijöillä päävamman todennäköisyys oli 51 prosenttia pienempi ja vakavan päävamman todennäköisyys jopa 69 prosenttia pienempi kuin kypärättä ajaneilla pyöräilijöillä.



Pyöräilykypärän tehokkuudesta on vahvaa tutkimusnäyttöä, joka perustuu sekä biomekaanisiin että epidemiologisiin tutkimuksiin. Pyöräilyturvallisuuteen vaikuttavat kuitenkin myös monet muut tekijät kuin pyöräilykypärän käyttö. Kypärän käytön edistämisen ohella tulisi keskittyä pyöräilyn turvallisuuden parantamiseen esimerkiksi liikennesuunnittelun keinoin.



Nykyistä pyöräilykypärää koskevaa säädöstä voidaan pitää ongelmallisena, koska kypärän käyttämättä jättämisestä ei rangaista ja ­lakia pidetään siten ennemminkin suosituksena kuin sitovana määräyksenä. On esitetty, ettei laki ole oikea tapa esittää suosituksia.



Yksi tärkeimmistä kypärälain vastaisista väitteistä on, että kypärän käytön pakollisuus heikentää pyöräilyn suosiota ja vaikuttaa siten kielteisesti kansanterveyteen.



Kansainväliset tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä väitettä. Nykyisen käytännön mukaan pyöräilijä voi Suomessa valita, käyttääkö hän kypärää vai ei. Kyselyjen perusteella kypäräsäädös ei ole heikentänyt pyöräilyn suosiota Suomessa.



Pyöräilykypärää koskevan säädöksen on myös väitetty vähentävän päättäjien halua pyörätieverkon ja pyöräilyturvallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä ei pidä paikkaansa, kun tarkastellaan niitä toimia, joita sekä Suomessa ­että ulkomailla on tehty pyöräilyturvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuutta pyritään parantamaan lukuisin eri tavoin, ja kypärän käytön edistäminen on vain yksi toimi monien joukossa.



Kypäränkäyttöpakon tai yleensä pyöräilykypärän käytön vastustajat väittävät, että kypärän suojavaikutus on väitettyä pienempi tai olematon. Lisäksi on sanottu, että kypärä voi lisätä tiettyjen kallo- ja niskavammojen todennäköisyyttä. Laajoihin tutkimuksiin perustuva näyttö osoittaa väitteet perättömiksi: tällaiset kallo- ja niskavammat ovat ­äärimmäisen harvinaisia, eivätkä ne liity kypärän käyttöön.



Yksi kypäränkäytön vastustajien kummallisimmista väitteistä on, ­että kypärää käyttävät pyöräilijät kokevat pyöräilyn turvallisemmaksi ja ottavat sen takia enemmän riskejä kuin ne pyöräilijät, jotka eivät käytä kypärää. Tämäkään oletus ei saa tukea tutkimuskirjallisuudesta. Samaa logiikkaa voitaisiin käyttää myös turvavyön, turvatyynyn tai moottoripyöräkypärän – ja itse asiassa minkä tahansa suojavälineen – käytön vastustamiseen.



Pyöräilykypärän pakollisuutta koskevaa säädöstä ei pidä kumota. Sen poistaminen viestittäisi, että pyöräilykypärän käyttö on turvallisuuden kannalta tarpeetonta. Tämän totuudenvastaisen viestin seurauksena kypäränkäyttö vähenisi, minkä seurauksena kallo- ja aivovammat yleistyisivät.



Pyydämme lainsäätäjiä harkitsemaan asiaa huolellisesti ja ottamaan huomioon, kuinka vahingolliset seuraukset pyöräilykypärän pakollisuutta koskevan säädöksen kumoamisella todennäköisesti olisi.



Igor Radun ja Timo Lajunen



Radun on liikennepsykologian dosentti Helsingin yliopistossa. Lajunen on psykologian professori Norjan teknillis-luonnontieteellisessä yliopistossa.