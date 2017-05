Pääkirjoitus

Seitsemän kilometriä

Miksi

Mittarit

Mittareihin

ja 485 metriä, 42 minuuttia ja 18 sekuntia. Illan juoksulenkki oli tehty, mutta en ehtinyt nautiskella adrenaliinista. Oli tutkittava numeroita. Mikä on viikon kilometrisaldo? Missä mennään puolivuotistavoitteessa?Lenkkeilystä katosi vähitellen ilo, kun aloin mitata kaiken.Kilometrejä ja minuutteja vahtivat lukemat rankaisivat, jos lenkki jäi väliin tai pysähdyin kesken kaiken juttelemaan. Mikä pahinta, tuttavat juoksivat koko ajan enemmän. Älypuhelimen sovellus kertoi senkin.en olisi mitannut jolkotteluani? Mitataanhan kaikkea muutakin, koko ajan. Onko vielä työpaikkaa, jossa ei ”murskattaisi dataa” tai rämpättäisi ohjelmia, jotka seuraavat suorituksiamme raportteina ja reaaliaikaisina käppyröinä?Datatyökalujen vallankumous on tehnyt asioiden mittaamisesta houkuttelevan helppoa ja ihanaa. Tuntuu muka­valta, kun suunnaton määrä numeroita järjestyy viivoiksi, joilla on suunta. Kulje tästä, ne sanovat.Suoritusten mittaaminen – niin työ­paikoilla kuin lenkkipolullakin – on tietenkin tavattoman järkevää. Luvut kertovat, tapahtuuko kehitystä ja jos, niin millaista. Ne suuntaavat valon armotta siihenkin nurkkaan, jonne kukaan ei muistanut vuosikausiin kurkistaa. Usein paljastuu, että iät ajat käytössä ollut toimintatapa onkin tehoton tai täydellisen turha.voi myös valjastaa peliksi. Lukuisissa tutkimuksissa on huomattu, että pelaamisen varjolla ihmiset toimivat tehokkaammin. Olennaista on, että pelaaminen tehdään mukavaksi.Pahimmillaan orjallinen numeroiden tuijottaminen taas voi tappaa tekem­isestä ilon ja luovuuden.Minä aloin tietenkin inhota juoksu­sovellusta siksi, että alisuoriuduin omassa pelissäni. Työkalu, jonka piti siivittää parempaan kuntoon, alkoikin toimia päinvastaisesti. Siitä tuli hirviö­valmentaja, jonka valvovaa silmää ryhdyin välttelemään. (Poistin sovelluksen toistaiseksi, puhelimen muistivajeeseen vedoten.)ihastumisessa on toinenkin ansa: harhaluulo, että kaikkea voi mitata. Moni erehtyy luulemaan tietoa älyksi. Liian lähelle tarkentaminen sumentaa ison kuvan pikselimössöksi.Jos mittaamisesta tulee itsetarkoitus, pelistä saattavat pudota nekin, jotka voisivat suoriutua paremmin.