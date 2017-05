Pääkirjoitus

Armeijalta vapautuneista saarista on tullut suosittuja virkistys- ja retkeilykoh­teita. Pitkään suljettuina ­olleet sotilassaaret kiehtovat sekä historiallaan että ainutlaatuisella luonnollaan. Niistä on tullut myös saaristomatkailun työllistäjiä.



Helsingin edustalla Puolustusvoimat on luopunut useista saarista, ja vähitellen niihin pääsevät myös kaupunkilaiset. Lonna vapautui vuonna 1999, ja entinen ruutivarasto ja miinojen kokoamissaari avautui matkailukäyttöön vuonna 2014. Saarelle pääsee vesibussilla, ja siellä on ravintola.



Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Vallisaari ja Kuninkaansaari avattiin vuosi ­sitten, ja uusi kohde veti ensimmäisenä kesänä 92 000 vierailijaa. Täksi kesäksi venekuljetukset tuplaantuvat ja kahvila- ja ravintolapalvelut laajenevat. Saaria isännöivä Metsähallitus on rakentanut saarelle reitit ja opastukset ja pystyttänyt kuivakäymälöitä matkailijoiden käyttöön.



Santahaminan varuskuntasaaren eteläpuolelle Isosaarelle yleisö pääsee kesäkuussa. Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut matkailuyrittäjälle käyttöoikeuden saareen ja siellä olleisiin rakennuksiin, joten palveluvarustus on valmiina. Helsinki aikoo säilyttää saaren virkistys­käytössä.



Saaristomerellä sijaitseva, sata vuotta suljettuna ollut Örön saari puolestaan avattiin yleisölle kaksi vuotta sitten, ja suosio ylitti odotukset. Ensimmäisenä kesänä vierailijoita oli 24 000. Palvelu­toiminta ja rakennustyöt ovat työllistäneet paikallisia ihmisiä ympäri vuoden.



S aaret ovat sekoitus sotahistoriaa ja arvokasta luontoa. Örö on tunnettu perhosten paratiisina, ja Vallisaaressa on runsaasti koskematonta luontoa ja rikas lajisto. Helsingin edustalla helposti tavoitettavat saaret ovat ­arvokkaita kaupunkikeitaita, jotka sopivat päiväretkikohteiksi.



Saarten siirtäminen matkailukäyttöön pitää tehdä huolellisesti. Venekuljetusten järjestäminen on tärkeää, jotta saarille pääsevät muutkin kuin veneen omistajat. Myös palveluvarustuksen ja ­jätehuollon tulee toimia. Muuten ympäristö ei pysy kunnossa.



Luontomatkailu on kestävää mat­kailua.