Pääkirjoitus

Antibioottien massatuotannon aloittaminen 1940-luvulla mullisti maailman, kun monia aiemmin tappavia tauteja ei enää tarvinnut pelätä. Antibiootit mahdollistivat nykyaikaisen lääketieteen, ja ne pelastavat ihmishenkiä edelleen. Käytön laajennuttua ovat lisääntyneet myös vastustuskykyiset superbakteerit, joihin lääkkeet eivät tehoa. Antibioottiresistenssistä on tullut tappava maailmanlaajuinen uhka sekä ihmisille että eläimille.



Suomessa antibioottien teho on moniin muihin maihin nähden hyvä. Vastustuskykyiset bakteerit leviävät kuitenkin etenkin matkailun kautta.



Superbakteerien leviämisen ehkäisy vaatii varuillaan oloa, jotta lääkkeiden ­teho säilyisi mahdollisimman hyvänä. Uusi mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma listaa tärkeimmiksi toimiksi infektioiden ehkäisemisen ja lääkekäytön ohjauksen. Myös koulutusta ja valistusta on tarpeen lisätä.



Antibioottien käyttö on merkittävin vastustuskykyyn vaikuttava tekijä. Siksi on tärkeää huolehtia oikeasta ja asian­mukaisesta lääkkeiden käytöstä. Helpointa on välttää todennäköisyyttä sairastua antibioottihoitoa vaativiin sairauksiin. Parhaiten tulehdus ehkäistään ennalta hyvän hygienian ja rokotusten avulla.