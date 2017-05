Pääkirjoitus

Vääränlaiseen metsien käyttöön kannustaminen heikentää mahdollisuuksia saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. EU-parlamentti onkin paljon vartijana käsitellessään valiokunnissaan maan ja metsien käyttöä ohjaavaa direktiiviä (LULUCF).



Maaliskuussa julkaistun 68 tutkijan allekirjoittaman julkilausuman mukaan Suomessa suunniteltu puunkäytön lisääminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. Lausuman pääsisältö on yhteneväinen Suomen ilmastopaneelin ja monien muiden laajaan tieteelliseen näyttöön pohjaavien raporttien kanssa.



Erityisesti metsäteollisuuden ja metsätalouden edunvalvontajärjestöt sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat julkisissa kannanotoissaan pitäneet julkilausumaa aiheettomana. Keskustelussa ei kuitenkaan ole nostettu esiin uutta tutkimustietoa, joka kyseenalaistaisi julkilausuman tai ilmastopaneelin selvitykset.



Suomi pyrkii EU-vaikuttamisellaan estämään puunkäytön rajoittamisen. Tämä heikentää luottamusta Suomen haluun vakavissaan torjua globaalia ilmastonmuutosta ja monimuotoisuuden kapenemista.



Kansainvälinen ilmastopolitiikka todennäköisesti seuraa ennemmin tai myöhemmin ilmastotieteen enemmistön kantaa, ja haitallisten raaka-aineiden ja energian käyttöä rajoitetaan. Suomi voi joko pyrkiä viivyttämään tätä käännettä tai päivittää strategiansa yhteensopiviksi tieteellisten tosiasioiden kanssa.



Hallituksen energia- ja ilmasto­strategian taustaselvitykset mainitsevat tärkeimpänä perusteluna hakkuiden lisäämiselle sellun kasvavan kysynnän ja tarpeen korvata fossiilisia polttoaineita puuperäisellä bioenergialla. On painotettu, että puun energiakäyttö pohjaa lähes yksinomaan metsäteollisuuden sivuvirtoihin eli ainekseen, jota ei pystytä muuten hyödyntämään. Sivuvirrat käytetään kuitenkin jo nyt tehokkaasti, ja lisäenergiaa saadaan vain, jos ainespuun käyttöä lisätään.



Strategiassa tunnistetaan, että puunkäytön lisääminen pienentää hiilinielua. Tämän hyväksyttävyyttä perustellaan sillä, että painopistettä siirretään hiilinielusta fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Painopisteen muutoksen ilmastovaikutusta ei kuitenkaan kerrota.



Keskeinen haaste Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa on lyhyt aikajänne. Globaalien päästöjen ja nielujen tulisi olla tasapainossa vuosisadan puolivälin tienoilla. Käytännössä tavoite voidaan saavuttaa vain, jos päästöjä ­vähennetään ja nieluja kasvatetaan samanaikaisesti. Hakkuiden lisäys pienentää metsien hiilinielua ja ­-varastoa verrattuna tilanteeseen, jossa hakkuita ei lisättäisi.



Puuta poltettaessa ilmakehään vapautuu yhtä energiayksikköä kohden keskimäärin enemmän hiiltä kuin fossiilisista energialähteistä. Kestää vähintään vuosikymmeniä, että puunkäytön lisäämisen seurauksena kasvaneet päästöt asettuvat myöhemmän nielujen kasvun ansiosta samalle tasolle kuin fossiilisten energialähteiden käyttöä jatkettaessa. Merkittävien hyötyjen saavuttaminen vie vielä pidempään.



Jotta puunkäytön lisääminen voisi hillitä ilmastonmuutosta myös ly­hyellä aikavälillä, puuta pitäisi käyttää pitkäikäisissä puutuotteissa ja sellaisissa käyttökohteissa, joissa uusiutumattomien materiaalien käyttöä voidaan korvata tehokkaasti. Puurakentamisen edistäminen olisi keino edetä tähän suuntaan.



Nyt jopa neljä viidesosaa ­puun mukana metsästä korjatusta hiilestä vapautuu ilma­kehään muutaman vuoden sisällä korjuusta. Tilanteen muuttamiseksi tulisi aktiivisesti ­etsiä keinoja, joiden avulla kuitupuuta ja ­sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää pitkäikäisinä puutuotteina.



Kasvavat hakkuut vaarantavat myös luonnon monimuotoisuuden. Pääasiassa metsäelinympäristöistä riippuvaisia uhanalaisia lajeja on 814. Metsien käyttö on ensisijainen syy yli 600 lajin ahdinkoon.



Monimuotoisuuden hyväksi ei nyt tehdä riittävästi töitä. Kaikkia keinoja, myös vanhimpien talousmetsien suojelua, pitää tehostaa. Ilman lisätoimia ja suojelua metsien käyttö ei ole kestävää.



Lukittuminen ympäristön kannalta ongelmallisiin ratkaisuihin sisältää myös sosiaalisia ja taloudellisia riskejä. Suomen tulisi pystyä osoittamaan uskottava strategia, jonka avulla Suomen nettopäästöt aidosti vähenevät eikä luonnon monimuotoisuutta vaaranneta.



Timo Vesala ja Janne S. Kotiaho



Vesala on meteorologian akatemia­professori Helsingin yliopistossa ja Kotiaho ekologian professori Jyväskylän yliopistossa.